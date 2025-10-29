Vietcap hợp tác AI Hay phát triển chatbot tài chính

Chatbot "Warren - AI Investment Mentor" hỗ trợ học tập, tư vấn chứng khoán đặt trên nền tảng Vietcap và AI Hay, cá nhân hóa giải pháp tài chính cho người dùng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap ký biên bản ghi nhớ hợp tác Công ty cổ phần AI Hay hôm 28/10, đặt mục tiêu nâng cao kiến thức tài chính cho cộng đồng, thông qua ứng dụng công nghệ số và AI. Trong đó, Vietcap cung cấp nguồn dữ liệu lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bao gồm hệ thống Vietcap IQ và Vietcap Academy, tích hợp vào nền tảng AI Hay.

Đại diện Vietcap và AI Hay tại lễ ký hợp tác. Ảnh: Vietcap

Việc tích hợp này giúp người dùng AI Hay truy cập kho kiến thức từ Vietcap, đồng thời nâng chất lượng phản hồi và độ chính xác của các truy vấn liên quan lĩnh vực đầu tư. Hai bên cũng phát triển chatbot tài chính "Warren - AI Investment Mentor" để cung cấp kiến thức đầu tư, hướng dẫn người dùng phân tích dữ liệu, kết nối hệ sinh thái Vietcap. AI Hay sẽ triển khai gói Pro dành riêng cho Vietcap, giúp nâng hiệu quả làm việc nội bộ, tối ưu hóa quy trình và tăng năng suất của nhân viên, thông qua ứng dụng các công cụ AI doanh nghiệp.

Thông qua hợp tác này, Vietcap kỳ vọng tăng năng lực số hóa, mở rộng ảnh hưởng đến nhóm nhà đầu tư trẻ. Đồng thời, AI Hay có thể mở rộng chuyên môn lĩnh vực tài chính, tăng khả năng trả lời, phân tích dữ liệu chuyên sâu, khẳng định vị thế trên thị trường AI tại Việt Nam.

Ông Nhan Tuấn, Giám đốc điều hành Vietcap cho biết, chatbot mới sẽ là nguồn tri thức phong phú, ứng dụng các phân tích và nghiên cứu giúp việc đầu tư đơn giản, hiệu quả hơn. "Warren tạo giải pháp tài chính cá nhân hóa cho từng người dùng, cung cấp kiến thức và nâng cao chất lượng quyết định", ông nói. "Đội ngũ AI Hay và chúng tôi có những điểm cộng hưởng mạnh mẽ, hướng đến cùng hợp tác và khai phá thị trường".

Ông Nhan Tuấn, Giám đốc điều hành Vietcap (phải) và ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc vận hành AI Hay tại lễ ký. Ảnh: Vietcap

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc vận hành AI Hay đánh giá hợp tác trên kết hợp sức mạnh AI với kiến thức tài chính chuyên sâu. "Hợp tác sẽ mở ra một chương mới, giúp người Việt tiếp cận tri thức đầu tư, ra quyết định dễ dàng hơn", ông nói.

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap thành lập năm 2007, chuyên hỗ trợ tư vấn đầu tư, phân tích tài chính, môi giới chứng khoán và hướng đến xây dựng thế hệ nhà đầu tư chuyên nghiệp. AI Hay là nền tảng hỏi - đáp AI do các kỹ sư Việt Nam phát triển, có hơn 15 triệu lượt tải về, nhiều lần đứng top hạng mục Giáo dục trên App Store và Google Play.

Theo Decision Lab (2025), AI Hay nằm trong top 6 nền tảng AI được người Việt sử dụng nhiều nhất, xếp thứ 2 về mức độ hài lòng người dùng. Đầu tháng 7/2025, startup này đã huy động thành công 10 triệu USD vòng series A do Argor Capital dẫn dắt, có sự tham gia của Square Peg, Northstar Ventures, AppWorks và Phoenix Holdings. Tổng vốn huy động vượt 18 triệu USD được doanh nghiệp này phục vụ chiến lược mở rộng nền tảng web, phát triển mảng AI giáo dục - giải trí và xây dựng trợ lý AI cá nhân hóa cho người Việt. Trong báo cáo "State of AI – Report 2025" do Sensor Tower phát hành, AI Hay là startup AI duy nhất Đông Nam Á góp mặt trong top 5 ứng dụng AI toàn cầu về lượng người dùng thực và lượt tải.

Quang Anh