Vietbank ưu đãi khi gửi tiền, mở tài khoản dịp Tết

Vietbank triển khai chương trình "Tết thong dong, lộc đong đầy" với loạt ưu đãi gồm cộng lãi suất tiết kiệm đến 2,2% một năm, miễn phí mở tài khoản số đẹp.

Theo ngân hàng, đầu năm Bính Ngọ 2026, nhu cầu quản lý tài chính chủ động, tối ưu dòng tiền và hạn chế áp lực giao dịch có xu hướng gia tăng. Đáp ứng nhu cầu này, từ ngày 2/2 đến 28/2, Vietbank triển khai chương trình ưu đãi "Tết thong dong, lộc đong đầy", cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng tích lũy hiệu quả, giao dịch thuận tiện và chuẩn bị tài chính cho năm mới.

Khách hàng giao dịch tại nhà băng. Ảnh: Vietbank

Chương trình được xây dựng theo định hướng nâng cao trải nghiệm giao dịch đồng thời gia tăng lợi ích thực tế cho khách hàng. Theo đó, nhà băng áp dụng mức lãi suất cộng thêm tối đa 2,2% một năm so với biểu lãi suất hiện hành đối với các kỳ hạn 1-36 tháng. Ưu đãi được triển khai trên kênh gửi tiết kiệm online, cho phép khách hàng gửi, quản lý, theo dõi khoản tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác đơn giản. Chương trình giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận từ dòng tiền nhàn rỗi ngay từ đầu năm, chủ động kiểm soát tài chính cá nhân, tiết kiệm thời gian giao dịch trong giai đoạn cao điểm dịp Tết.

Song song với nhu cầu tích lũy, lượng khách hàng mở mới tài khoản và thực hiện giao dịch thường tăng vào giai đoạn đầu năm. Đáp ứng xu hướng này, Vietbank triển khai nhiều chính sách miễn và giảm phí nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn.

Cụ thể, khách hàng có sinh nhật trong tháng 2 được miễn phí mở tài khoản số đẹp theo ngày sinh hoặc các tổ hợp số như "Phi mã" (1369, 3689, 1239...), với tổng giá trị ưu đãi lên đến 2 triệu đồng. Ngân hàng cũng giảm đến 70% phí đối với các loại tài khoản số đẹp khác, tạo thêm lựa chọn khi thiết lập tài khoản cá nhân.

Chương trình "Tết thong dong, lộc đong đầy". Ảnh: Vietbank

Bên cạnh đó, ngân hàng giảm 50% phí cho các giao dịch tại quầy như chuyển tiền, nộp hoặc rút tiền mặt và in sao kê đối với khách hàng sinh nhật trong tháng hai và phát sinh giao dịch trong thời gian triển khai chương trình. Chính sách này góp phần giảm chi phí và rút ngắn thời gian xử lý giao dịch trong giai đoạn cao điểm trước và sau Tết.

Ông Võ Duy Anh Dũng, Giám đốc Khối bán lẻ Vietbank, cho biết mỗi giao dịch tài chính đầu năm thường gắn với kỳ vọng về khởi đầu thuận lợi. Vì vậy, các ưu đãi trong chương trình được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế, nhằm giúp khách hàng hoàn tất giao dịch thuận tiện hơn và duy trì sự chủ động trong kế hoạch tài chính.

Thông qua chương trình "Tết thong dong, lộc đong đầy", Vietbank hướng đến việc mang lại trải nghiệm tài chính đơn giản, hiệu quả và phù hợp với khách hàng cá nhân trong dịp Tết. Bên cạnh các ưu đãi ngắn hạn, chương trình cũng thể hiện định hướng đồng hành lâu dài của ngân hàng, trong việc hỗ trợ khách hàng xây dựng nền tảng tài chính ổn định cho năm mới.

Hoàng Đan