Vietbank ưu đãi dành cho doanh nghiệp mùa Covid-19

Khách hàng doanh nghiệp được miễn phí chuyển khoản, dịch vụ chi trả lương, SMS và Internet Banking... hay gửi tiền online với lãi suất ưu đãi.

Tiếp nối chuỗi hoạt động hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -9, Vietbank tiếp tục triển khai ưu đãi Gói tài khoản thanh toán VB-Plus và Dịch vụ chi lương dành cho các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mở tài khoản và thực hiện chi lương qua Vietbank.

Cụ thể, khách hàng tổ chức đăng ký Gói tài khoản thanh toán VB-Plus hoặc tham gia Dịch vụ chi lương qua Vietbank sẽ được hưởng ưu đãi lớn miễn phí 100% gồm: phí mở và quản lý tài khoản; phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống (tại quầy và online); phí thường niên dịch vụ SMS & Internet Banking; phí dịch vụ chi lương; gửi tiền online với lãi suất ưu đãi...

Khách hàng đến giao dịch tại Vietbank. Ảnh: Vietbank

Riêng Dịch vụ chi lương, Vietbank còn dành nhiều ưu đãi hấp dẫn cho cán bộ - nhân viên của các tổ chức chi lương. Cụ thể, khách hàng được miễn phí phát hành, phí thường niên thẻ ghi nợ; phí rút tiền mặt tại ATM các ngân hàng khác; phí mở và quản lý tài khoản; không yêu cầu số dư tối thiểu trong tài khoản thanh toán; phí dịch vụ SMS Banking; phí chuyển khoản trên Mobile Banking và Internet Banking.

Đặc biệt, Vietbank dành tặng bảo hiểm Bảo An cho lãnh đạo (lên đến 200 triệu đồng) và cán bộ - nhân viên tổ chức chi lương (10 triệu đồng); giảm 30% phí khám sức khỏe định kỳ năm tại Bệnh viện Gia An 115; vay tín chấp với lãi suất ưu đãi thấp hơn 0,2% một năm so với khách hành thông thường... Chương trình diễn ra từ ngày 22/3 trên toàn hệ thống Vietbank.

Đây là một trong chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong mùa dịch Covid của Vietbank. Hiện tại, Vietbank cũng triển khai chương trình "Chung tay cùng doanh nghiệp 2021" và "Gắn kết doanh nghiệp xuất nhập khẩu 2021". Cụ thể, từ ngày 20/1 đến ngày 30/6, khách hàng mới và (hoặc) có tài khoản thanh toán mở mới trong năm 2021 hoặc khách hàng hiện hữu được Vietbank cho vay ưu đãi với lãi suất chỉ 6,5% (VNĐ) một năm.

Riêng mục đích giải ngân phục vụ sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, lãi suất chỉ từ 6% (VNĐ) một năm và 3% (USD) một năm. Đồng thời, doanh nghiệp được miễn phí trả nợ trước hạn và giảm 50% phí thanh toán quốc tế. Ngoài ra, gói "Ưu đãi lãi suất trung dài hạn dành cho doanh nghiệp" cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu vốn trung - dài hạn với mức ưu đãi lãi suất chỉ 8,2% (VNĐ) một năm cho 12 tháng đầu tiên, triển khai đến hết ngày 31/12.

Hải My