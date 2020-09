Vietbank trao giải đặc biệt cho khách hàng gửi tiết kiệm

Vietbank tổ chức lễ trao giải cho khách hàng trúng giải đặc biệt của chương trình khuyến mãi "Tiết kiệm trúng nhà - Nhận quà sức khỏe", hôm 29/9.

Giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng thuộc về khách hàng Vũ Ngọc Đức, 36 tuổi, giao dịch tại Vietbank chi nhánh Hải Phòng. Ông Vũ Ngọc Đức chia sẻ cả ông và gia đình đều rất bất ngờ khi lần đầu tiên gửi tiết kiệm tại Vietbank đã trúng ngay giải đặc biệt của chương trình.

Ông Phan Văn Hưng - Phó giám đốc Vietbank chi nhánh Hải Phòng trao giải "Căn hộ bạc tỷ" cho khách hàng Vũ Ngọc Đức. Ảnh: Vietbank.

"Mẹ tôi là khách hàng thân thiết của Vietbank và mẹ cũng là người khuyên tôi tham gia chương trình này. Không ngờ lần đầu tiên tham gia tôi lại trúng giải đặc biệt. Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc", ông Vũ Ngọc Đức nói.

Khách hàng này cũng cho biết, số tiền lớn này hỗ trợ ông trong công việc kinh doanh, nhất là trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của Covid 19.

Tại buổi lễ, Vietbank cũng đã trao giải cho khách hàng trúng giải "Sức khỏe An gia" là gói bảo hiểm nhân thọ kèm sức khỏe cho cả gia đình (ba thành viên) trị giá 100 triệu đồng. Khách hàng may mắn trúng giải là bà Phạm Thị Ngọ cũng giao dịch tại chi nhánh Hải Phòng.

Song song đó, nhà băng này cũng tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng các giải may mắn cuối chương trình tại các khu vực khác. Trong đó có 4 giải "Sức khỏe An gia" là gói bảo hiểm nhân thọ kèm sức khỏe cho cả gia đình (ba thành viên) trị giá 400 triệu đồng (100 triệu một gói) và 8 giải "Ngôi nhà An khang" là voucher trang trí nội thất Nhà Xinh trị giá 400 triệu đồng (50 triệu một voucher).

Bà Phạm Thị Ngọ trúng giải "Sức khỏe An gia". Ảnh: Vietbank.

Sau ba tháng triển khai, chương trình "Tiết kiệm trúng nhà - Nhận quà sức khỏe" đã thu hút sự tham gia của hơn 11.000 khách hàng với 145.541 mã số dự thưởng được phát hành trên toàn quốc. Ngoài các giải thưởng lớn trên, khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng này còn nhận các phần quà tặng ngay. Đồng thời có 400 mã số dự thưởng số đuôi 68 trúng giải Lộc Phát trị giá một triệu đồng.

Từ 5/10 đến 31/12, Vietbank tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi "Quà sang - Vàng ký". Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được nhận quà tặng ngay từ chương trình gồm những đồ dùng hữu ích trong gia đình. Cùng với đó là cơ hội trúng nhiều giải thưởng lớn bao gồm một giải "Như ý" - một kg vàng 9999, ba giải "Phú quý" - thẻ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng mỗi thẻ, 7 giải "Lộc vàng" trị giá 6 chỉ vàng 9999 mỗi giải, 24 giải "Sum vầy" là thẻ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng mỗi giải, 15 giải "May mắn" trị giá ba triệu đồng mỗi giải, 1.610 giải "Yêu thương" trị giá 300.000 đồng. Tổng cộng 1.660 giải thưởng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng dành cho tất cả khách hàng tham gia chương trình.

Minh Anh