Vietbank tăng vốn điều lệ lên hơn 10.700 tỷ đồng

Vietbank hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng trong tháng 12, qua đó nâng vốn điều lệ lên 10.769 tỷ đồng, mở rộng dư địa tăng trưởng và năng lực tài chính.

Theo đại diện nhà băng, với mức vốn này, đơn vị chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam. Theo công bố, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của Vietbank theo Báo cáo số 113 ngày 25/12/2025.

Ngân hàng đã phân phối thành công 255.865.414 cổ phiếu cho cổ đông. Uỷ ban Chứng khoán đề nghị Vietbank phối hợp Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để hoàn tất các thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành theo đúng quy định hiện hành.

Nhân viên nhà băng giới thiệu các dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: Vietbank

Phần vốn điều lệ tăng thêm được Vietbank dự kiến sử dụng cho hoạt động kinh doanh, tập trung vào mở rộng dư địa cấp tín dụng và nâng quy mô vốn hoạt động. Việc này nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng. Nguồn vốn bổ sung cũng tạo điều kiện để nhà băng cải thiện các chỉ số an toàn, mở rộng mạng lưới hoạt động và đầu tư cho hạ tầng công nghệ. Yếu tố này được xem là nền tảng cho định hướng phát triển ổn định, bền vững trong trung hạn.

Song song với việc tăng vốn, nhà băng đang triển khai các bước chuẩn bị để chuyển niêm yết cổ phiếu VBB từ HNX sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Theo kế hoạch, cổ phiếu VBB dự kiến hoàn tất thủ tục giao dịch trên HoSE chậm nhất trong quý I/2026.

Đại diện đơn vị cho biết, việc chuyển sàn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính thanh khoản, tăng mức độ minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm nhà đầu tư nước ngoài. Với quy mô vốn mới cùng các bước chuẩn bị về quản trị và thị trường vốn, Vietbank đang từng bước củng cố năng lực cạnh tranh, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hoàng Đan