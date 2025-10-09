Vietbank muốn chi 3.000 tỷ đồng mua một tòa nhà làm trụ sở

Vietbank thông qua kế hoạch mua lại tòa nhà Lim 2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, làm trụ sở, với giá chuyển nhượng tối đa 3.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở kinh doanh. Theo đó, bất động sản ngân hàng này muốn mua lại là tòa Lim 2 Tower (địa chỉ 62A Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TPHCM) với giá trị tối đa 3.000 tỷ đồng.

Đây là tòa nhà văn phòng cao 18 tầng do Tập đoàn Hoa Lâm đầu tư, diện tích sàn hơn 25.700 m2, được xây dựng trên thửa đất hơn 2.200 m2.

Vietbank cho biết TP HCM là nơi tập trung nhiều nhất các chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng. Việc đầu tư một tài sản thuộc sở hữu của nhà băng nhằm thuận lợi cho phát triển quy mô trụ sở lớn, tạo uy tín khách hàng, hình ảnh thương hiệu tại khu vực trung tâm tài chính.

Thực tế, kế hoạch mua tòa nhà Lim 2 Tower được Vietbank tính đến từ nhiều năm trước. Năm 2018, ngân hàng từng muốn mua tòa nhà này làm trụ sở với giá dự kiến thời điểm đó 1.400 tỷ đồng, nhưng không được thông qua. Kế hoạch mua lại tòa Lim 2 Tower tiếp tục được bàn tới vào các năm sau đó, song cũng chưa thành công.

Nửa đầu năm nay, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 514 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Họ mới hoàn thành gần 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Nhà băng này cũng vừa được chấp thuận phát hành 270,9 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành 33%, để tăng vốn điều lệ lên hơn 10.900 tỷ đồng.

Quỳnh Trang