Vietbank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 120.000 tỷ đồng

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán VBB) vừa kết thúc chiều ngày 26/4 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Đại diện Vietbank cho biết, kế hoạch kinh doanh 2021 được xây dựng trình đại hội phù hợp với tình hình chung, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhà băng đưa ra 2 kịch bản, trong đó, phấn đấu đạt tổng tài sản là 120.000 tỷ đồng (tăng 31% so với 2020); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ (tăng 21% so với 2020).

Bên cạnh đó, tổng huy động vốn (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 91.000 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ năm trước); lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%.

Đại hội đồng cổ đông Vietbank diễn ra ngày 26/4. Ảnh: Duy Khoa

Các cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức, quản trị, kiểm soát, điều hành; Báo cáo tiến độ triển khai hồ sơ tăng vốn năm 2020, thực hiện mua cổ phiếu quỹ, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Đại hội lần nãy cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025. Theo đó, thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm: ông Dương Nhất Nguyên (Chủ tịch hội đồng quản trị), ông Nguyễn Hữu Trung (Phó chủ tịch hội đồng quản trị Vietbank kiêm thành viên hội đồng quản trị độc lập), bà Quách Tố Dung, bà Lê Thị Xuân Lan và bà Lương Thị Hương Giang.

Thành viên Ban kiểm soát gồm ông Hứa Ngọc Nghĩa (Trưởng ban kiểm soát), ông Mạc Hữu Danh và bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Duy Khoa

Lãnh đạo Vietbank cho biết, 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với nhà băng khi mở đầu một nhiệm kỳ mới, hoạt động mới. Vietbank định hướng tăng tốc, tăng trưởng quy mô, đồng hành và chia sẻ cùng khách hàng trong mùa Covid 19 đồng thời tập trung đầu tư xây dựng nền tảng nhân sự, công nghệ, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng chiến lược phát triển lâu dài, ổn định và bền vững.

"Mục tiêu lớn của Vietbank trong giai đoạn sắp tới là top 15 ngân hàng thương mại có quy mô tổng tài sản lớn nhất vào năm 2025", đại diện nhà băng khẳng định.

Qua hơn 14 năm hoạt động và phát triển, Vietbank không ngừng nỗ lực, chủ động, kiên định với mục tiêu hoạt động "tăng trưởng, an toàn, bền vững và hiệu quả". Nhà băng từng vào top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, giải thưởng Ngân hàng có Sản phẩm/Dịch vụ sáng tạo tiêu biểu, giải thưởng ngân hàng Triển khai công nghệ ngân hàng lõi tốt nhất năm 2020. Ngân hàng còn được vinh danh trong Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin & Dùng 2020, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020...

An Nhiên