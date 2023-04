Vietbank đặt kế hoạch tăng trưởng 46%

Ông Nguyễn Hữu Trung, quyền Tổng giám đốc Vietbank tin tưởng tính khả thi của kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2023 ở mức 46%, tương ứng 960 tỷ đồng.

- Trong khi nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là gặp nhiều khó khăn năm 2023, Vietbank căn cứ vào điều gì để đặt ra các chỉ số tăng trưởng như vậy, thưa ông?

- Nền kinh tế năm 2023 mở đầu với nhiều dự cảm khó khăn và bối cảnh khác biệt lớn so với đầu năm 2022. Nếu năm 2022 chúng ta khởi động với nhiều triển vọng tích cực theo đà phục hồi của kinh tế thế giới, thì năm 2023 vừa mở màn, chúng ta lại chứng kiến những khó khăn của giai đoạn cuối năm trước chuyển tiếp sang. Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu giảm tốc do ảnh hưởng tiêu cực từ cả yếu tố bên ngoài và bên trong. Diễn biến của kinh tế năm 2022 chứa đựng nhiều yếu tố bất định và liên tục xoay chiều, nằm ngoài mọi dự báo của các tổ chức quốc tế cũng như trong nước.

Năm 2023, tình hình rất khác. Do đã nhận diện được các vấn đề khó khăn ngay từ đầu năm, chúng tôi nhận thấy công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ nói chung và Ngân hàng Nhà nước nói riêng rất sát sao, quyết liệt, phù hợp với bối cảnh thị trường trong nước chứ không chỉ theo các tín hiệu từ thị trường thế giới. Đối với kết quả tăng trưởng quý I, dù không cao như các năm, song vừa qua, Chính phủ cũng đã khẳng định sẽ kiên định với mục tiêu tăng trưởng 6,5% đặt ra cho cả năm 2023. Các động thái này khiến Vietbank tin rằng, khó khăn của nền kinh tế đã chạm đáy và tăng trưởng sẽ sớm trở lại. Nhìn trên cả quãng đường của năm 2023, chúng tôi tin rằng kế hoạch đặt ra là khả thi.

Ông Nguyễn Hữu Trung, quyền Tổng giám đốc Vietbank.

- Theo ông, công tác điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã tác động như thế nào tới việc hoạch định kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 của Vietbank?

- Chỉ trong hai tuần cuối tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã có tới hai lần giảm một số lãi suất điều hành. Quyết định này được tiến hành trước khi cuộc họp quyết định mức tăng lãi suất của FED diễn ra, trong bối cảnh nền nhiệt lãi suất toàn cầu vẫn đang khá nóng. Điều này cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã nhìn nhận rằng, việc chuyển hướng chính sách sang hỗ trợ tăng trưởng là cần thiết vào lúc này. Ngay sau đó, dữ liệu thống kê cho thấy tăng trưởng GDP quý I đã chậm lại đáng kể và các động lực tăng trưởng kinh tế đều suy giảm. Thực tế này cho thấy việc chuyển hướng chính sách sang hỗ trợ tăng trưởng là phù hợp trong bối cảnh nội tại của Việt Nam.

Động thái của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo tiền đề, định hướng để các ngân hàng thương mại trong đó có Vietbank giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Doanh nghiệp đang rất khó khăn và nếu không cùng đồng hành, hỗ trợ thì khó khăn đó sẽ lan sang cả hệ thống ngân hàng. Điều vướng mắc nhất hiện nay là phải làm sao kích cầu tín dụng đi đôi với an toàn và hiệu quả, vì quá trình phục hồi kinh tế vẫn đi kèm với các yếu tố rủi ro mà ngân hàng phải thận trọng và lường trước được.

- Vietbank định hướng hoạt động như thế nào trong năm 2023 để đảm bảo được các yếu tố vừa hỗ trợ nền kinh tế phục hồi tăng trưởng, vừa đảm bảo an toàn và hiệu quả?

- Tùy vào lĩnh vực, ngành nghề, quan hệ tín dụng, khẩu vị rủi ro... Vietbank sẽ liên tục rà soát và điều chỉnh lãi suất ở mức phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp. Riêng với các lĩnh vực ưu tiên thì lãi suất chắc chắn giảm. Trong năm nay, ngân hàng sẽ chú trọng phát triển hệ khách hàng truyền thống theo định hướng bán lẻ, đồng thời cung ứng vốn cho các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà Chính phủ ưu tiên và sẵn sàng đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế.

Chúng tôi cũng sẽ đưa ra những gói sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng; đồng thời gia tăng số lượng khách hàng bằng các sản phẩm, dịch vụ mới. Vietbank cũng tiếp tục kết nối và mở rộng với các đối tác, hệ sinh thái để khai thác hiệu quả hơn. Chúng tôi xác định đây là năm phải tập trung bảo toàn danh mục khách hàng hiện hữu và gia tăng tiện ích, khai thác tối đa hiệu quả khách hàng mang lại.

Cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, Vietbank cũng nâng cao chất lượng tài sản, tiếp tục tái cấu trúc cơ cấu tài sản nợ, tài sản có theo hướng giảm tỷ trọng tài sản có rủi ro, cải thiện khả năng sinh lời; tập trung công tác tăng trưởng huy động, đặc biệt là nguồn vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư, vốn huy động không kỳ hạn, tăng huy động bằng đồng USD. Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để tiếp tục cải thiện giá vốn, nâng cao các chỉ số hiệu quả hoạt động.

Một chi nhánh giao dịch của Vietbank.

- Với những định hướng đó, kết quả kinh doanh quý I của Vietbank như thế nào, thưa ông?

- Trong quý I/2023, Vietbank tiếp tục tăng trưởng an toàn, ổn định nhờ chú trọng cải thiện năng suất lao động, nâng cao thị phần theo xu hướng tăng trưởng có chọn lọc và gắn với hiệu quả. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 197 tỷ đồng, tăng 74,34 % so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản đạt 106.932 tỷ đồng, tăng 1,92 % so với cùng kỳ năm 2022. Cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng huy động của Vietbank đạt 96.813 tỷ đồng; trong đó, huy động vốn từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 79.829 tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 61.516 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thu nhập lãi thuần của nhà băng đạt 479 tỷ đồng, tăng 31,59% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 22 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 13 tỷ đồng, tăng 72,94% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí dự phòng là 21 tỷ đồng, giảm 71,84% so với cùng kỳ năm 2022.

- Ông có thể chia sẻ thêm về kế hoạch tăng vốn trong năm nay của Vietbank?

- Vietbank dự kiến tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 21%. Đây là phương án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua nhưng chưa thực hiện do tình hình thị trường tài chính trong nước có nhiều biến động lớn, lãi suất có xu hướng tăng cao, thanh khoản toàn thị trường có những thời điểm căng thẳng nhất định... ảnh hưởng đến nhà đầu tư và cổ đông khiến kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn của Vietbank chậm lại.

Do đó, năm 2023 Vietbank tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, vốn điều lệ của Ngân hàng sẽ tăng từ 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tăng thêm được dự kiến sử dụng cho hoạt động kinh doanh, đầu tư trái phiếu, bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và kinh doanh sinh lời.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng trình đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu VBB của Vietbank tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi. Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu VBB có ý nghĩa quan trọng, minh chứng cho việc Vietbank ngày càng minh bạch trong hoạt động với vai trò là công ty đại chúng, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng để thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023 - 2025.

