VietBank có ban điều hành mới

Vietbank bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức Quyền tổng giám đốc, bà Trần Thị Ngọc Lý đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc, từ ngày 2/2.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị rủi ro. Trước khi gia nhập VietBank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính trong, ngoài nước, gồm giám đốc khối quản lý rủi ro tại OCB và HSBC Việt Nam, giám đốc khối tín dụng tại Hong Leong Bank Việt Nam.

Ông gia nhập VietBank từ tháng 8/2024, với vai trò giám đốc khối quản lý rủi ro và được bổ nhiệm phó tổng giám đốc từ tháng 6/2025. Để bảo đảm hoạt động điều hành diễn ra liên tục, Hội đồng quản trị giao ông Lê Thanh Quý Ngọc, giữ chức Quyền tổng giám đốc cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chính thức.

Hội đồng quản trị trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thanh Quý Ngọc và bà Trần Thị Ngọc Lý. Ảnh: Vietbank

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường nhân sự cho ban điều hành, ngân hàng đồng thời bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Lý, Giám đốc Khối nguồn nhân lực giữ chức Phó tổng giám đốc Vietbank. Theo đại diện ngân hàng, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao nằm trong chiến lược phát triển của đơn vị. Nhà băng đặt mục tiêu tăng cường năng lực quản trị, điều hành và thực thi chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, đồng thời kế thừa các nền tảng đã được xây dựng trước đó.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc, tân Quyền tổng giám đốc và bà Trần Thị Ngọc Lý, Phó tổng giám đốc VietBank. Ảnh: NVCC

Đại diện nhà băng cho biết thêm, việc bổ nhiệm thành viên ban điều hành mới diễn ra trong bối cảnh Hội đồng quản trị ngân hàng thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, từ ngày 2/2 theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Trần Tuấn Anh gắn bó với Vietbank hơn ba năm trên cương vị Tổng giám đốc. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà có nhiều đóng góp cho các định hướng và thúc đẩy Vietbank phát triển theo hướng an toàn, ổn định, bền vững. Dưới sự điều hành của bà, năm 2024 VietBank mở rộng thêm 14 trung tâm kinh doanh, nâng tổng số lên 132 điểm hoạt động tại 26 tỉnh, thành phố. Giai đoạn từ 2023 đến nay, quy mô và hiệu quả hoạt động của ngân hàng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, với huy động vốn tăng trưởng bình quân 16% mỗi năm.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng hơn 35% so với năm 2024 và gần gấp đôi so với năm 2023, cho thấy sự cải thiện về hiệu quả, chất lượng tăng trưởng. Bà cũng tham gia kiện toàn bộ máy quản lý tại hội sở và các đơn vị kinh doanh.

Lãnh đạo ngân hàng trao quyết định miễn nhiệm và tri ân bà Trần Tuấn Anh cùng ông Nguyễn Tiến Sỹ. Ảnh: Vietbank

Ông Nguyễn Tiến Sỹ có hơn 5 năm gắn bó với VietBank trên cương vị Phó tổng giám đốc, trực tiếp phụ trách Khối hỗ trợ kinh doanh. Trong quá trình công tác, ông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mạng lưới hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia quản lý hoạt động truyền thông, marketing, góp phần từng bước chuẩn hóa hình ảnh thương hiệu VietBank và nâng cao mức độ nhận diện trên thị trường.

Trên phương diện kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2025, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản 196.969 tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt 125.291 tỷ đồng, dư nợ cho vay ở mức 108.440 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.526 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,76%, cho thấy chất lượng tài sản và công tác quản trị rủi ro ổn định. Trong năm, Vietbank hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 12/2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên 10.769 tỷ đồng, gia nhập nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Đại diện nhà băng cho biết, trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức vĩ mô và yêu cầu về chuẩn mực quản trị ngày càng cao, đơn vị luôn chú trọng việc củng cố bộ máy lãnh đạo, nâng cao nền tảng tài chính. Việc kiện toàn và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp cao được đơn vị triển khai song song với quá trình củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Hoàng Đan