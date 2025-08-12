VietArt đồng hành sự kiện kỷ niệm 80 năm ngành tài chính

VietArt phụ trách thực hiện chương trình lễ kỷ niệm, triển lãm và các hoạt động tôn vinh thành tựu, đóng góp của ngành tài chính trong suốt tám thập niên.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành, do Bộ Tài chính tổ chức, ngày 8/8 tại Hà Nội.

Sự kiện là dịp để ngành tài chính nhìn lại chặng đường từ ngày thành lập đến nay, đồng thời hướng tới giai đoạn phát triển mới. Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với 13 bộ, trong đó có Bộ Tài chính. Từ đó, ngày 28/8 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính. Ảnh: VietArt

Trong 80 năm qua, ngành tài chính đã đảm nhiệm vai trò trung tâm trong tham mưu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia. Ngành cũng chú trọng cải cách, hiện đại hóa hệ thống quản lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong điều hành, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngành tài chính hiện bước vào giai đoạn phát triển với quy mô và sứ mệnh mới. Ngành tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, khả năng quản trị, phối hợp đồng bộ và tinh thần cải cách. Trong điều hành, ngành chủ động và linh hoạt hơn; trong thực thi nhiệm vụ, đề cao tính liêm chính và kỷ cương; trong tổ chức bộ máy, hướng tới hiện đại và chuyên nghiệp. Mục tiêu là giữ vững vai trò trung tâm điều phối của nền kinh tế, là điểm tựa tin cậy của quốc gia trong mọi hoàn cảnh, đồng hành cùng đất nước đạt được những thành tựu mới trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

VietArt phụ trách thực hiện chương trình lễ kỷ niệm, triển lãm. Ảnh: VietArt

Bộ Tài chính cho biết, với truyền thống lâu đời và nền tảng tích lũy qua nhiều thế hệ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài chính tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cá nhân trong ngành đóng góp vào việc củng cố và phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu thịnh vượng, văn minh và hội nhập quốc tế.

Bộ Tài chính nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: VietArt

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành tài chính, ghi nhận những đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với vai trò đơn vị tổ chức, VietArt đã phối hợp triển khai các hạng mục của chương trình, bao gồm thiết kế, tổ chức lễ kỷ niệm, thực hiện triển lãm và các hoạt động truyền thông. Công ty đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, truyền tải thông điệp tôn vinh truyền thống, thành tựu và đóng góp của ngành.

VietArt chuyên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện và sản xuất chương trình nghệ thuật. Công ty thành lập từ năm 2007, phát triển ở các lĩnh vực: lễ khai trương, khánh thành, hội nghị, chương trình gala, team building, triển lãm và các sự kiện văn hóa chính trị quy mô lớn.

