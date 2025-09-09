VietArt đồng hành sự kiện kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục

VietArt đảm nhận khâu lên kịch bản nghệ thuật, nghi lễ, sân khấu, âm thanh ánh sáng và truyền thông, đảm bảo không khí trang trọng, kết nối giáo viên - học sinh toàn quốc.

Sự kiện diễn ra ngày 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, có sự tham dự trực tuyến của hơn 1,6 triệu giáo viên và 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước.

Đại diện VietArt cho biết đơn vị đảm nhiệm tổ chức toàn bộ chương trình, từ xây dựng kịch bản, thiết kế sân khấu, điều phối nhân sự đến sản xuất nội dung truyền thông. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, trình chiếu LED được chuẩn bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của một sự kiện có quy mô quốc gia. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan cũng được triển khai chặt chẽ để bảo đảm an toàn, chính xác và đúng tiến độ.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: VietArt

Trước đó, đơn vị thực hiện sự kiện kỷ niệm 80 năm ngành tài chính. Đại diện VietArt cho biết, việc đồng thời triển khai nhiều sự kiện lớn mang ý nghĩa chính trị - xã hội trong thời gian gấp rút là thách thức không nhỏ.

Đặc biệt, lần đầu tiên hàng chục triệu thầy trò cả nước tham dự trực tuyến, đòi hỏi hệ thống công nghệ vận hành tuyệt đối chính xác, không cho phép xảy ra sự cố. Ngoài ra, mọi khâu từ kịch bản, nghi lễ, sân khấu đến âm thanh ánh sáng đều phải đạt chuẩn mực cao nhất, vừa giữ nét truyền thống vừa thể hiện tinh thần đổi mới, hội nhập.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VietArt

Tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng, mở đầu năm học mới. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, với chủ đề "Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển".

Theo VietArt, thành công của lễ kỷ niệm không chỉ tạo nên một không gian long trọng, gắn kết hàng triệu người mà còn khẳng định năng lực tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, sáng tạo và tận tâm của doanh nghiệp.

VietArt chuyên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện và sản xuất chương trình nghệ thuật. Công ty thành lập từ năm 2007, phát triển ở các lĩnh vực: sự kiện văn hóa chính trị quy mô lớn, Lễ kỷ niệm, Lễ thành lập... và sản xuất các live show ca nhạc quy tụ các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước.

(Nguồn: VietArt)