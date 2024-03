VietABank tăng trưởng tổng tài sản, tiền gửi trong năm 2023

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) ghi nhận tổng tài sản đạt 112.195 tỷ đồng, tăng 6,7%, tiền gửi khách hàng ở mức gần 86.694 tỷ đồng tăng 23,5% so với năm 2022.

Số liệu này được VietABank công bố trong báo cáo kiểm toán năm 2023. Nhà băng đánh giá, năm 2023 là năm khó khăn của nền kinh tế. Sự khó khăn này phần nào được phản ánh vào kết quả kinh doanh của các ngân hàng. Tính đến 31/12/2023, có đến 22/28 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu tăng so với đầu năm.

Như hầu hết các ngân hàng bị ảnh hưởng, VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 ghi nhận lợi nhuận giảm so với năm 2022. Lý giải cho việc lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng, lãnh đạo nhà băng cho biết, trong năm 2023 ngân hàng liên tục giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng hiện hữu, đồng thời, thực hiện nhiều chương trình ưu đãi lãi suất nên ảnh hưởng tới thu nhập lãi thuần. Bên cạnh đó, việc tăng cường xử lý nợ, tăng trích lập dự phòng rủi ro cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm lợi nhuận.

Khách hàng được tư vấn về sản phẩm dịch vụ tại VietABank. Ảnh: VietABank

Tuy nhiên, về tổng thể, các chỉ số về tổng tài sản, tiền gửi khách hàng, cho vay đều tăng so với năm 2022. Đặc biệt, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (VietABank hiện thực một phần lợi nhuận từ danh mục trái phiếu Chính phủ nắm giữ) đạt 410 tỷ đồng, tăng 870% so với năm 2022.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính kiểm toán, kết thúc năm 2023, tổng tài sản của VietABank đạt 112.195 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 69.059 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2022. Tiền gửi khách hàng ở mức gần 86.694 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 916 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trên báo cáo tài chính hợp nhất đã cải thiện đáng kể so với năm 2022.

Năm 2023, VietABank duy trì thanh khoản cao hơn mức yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 13,41%, tỷ lệ khả năng chi trả VND (30 ngày) đạt 78,68%. Song song đó, VietABank cũng hoàn thiện Quy trình tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo quy định. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VietABank trên 9,3%, tương đương với mức bình quân của ngành ngân hàng.

Khách hàng giao dịch tại VietABank. Ảnh: VietABank

Gần đây, nhà băng này được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s duy trì xếp hạng tín nhiệm B2, triển vọng ổn định. Đồng thời, đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp VietABank nằm trong bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2003.

Trong năm 2024, nhằm tăng vốn điều lệ và đáp ứng nhu cầu đầu tư của các khách hàng, VietABank dự kiến sẽ phát hành trái phiếu đợt 2 với tổng giá trị chào bán dự kiến 300 tỷ đồng. Trước đó, cuối năm 2023 VietABank đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 kỳ hạn 7 năm trong đợt chào bán đầu tiên.

Việc phát hành trái phiếu này giúp VietABank tăng vốn cấp II, tiếp tục củng cố các chỉ số an toàn hoạt động. Với nguồn vốn được bổ sung này, VietABank tiếp tục xây dựng được tiềm lực tài chính để duy trì hoạt động hiệu quả, an toàn.

Thảo Vân