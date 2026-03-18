VietABank ra mắt 'trợ lý số' cho hộ kinh doanh

VietABank ra mắt ezShop, tích hợp các công cụ quản lý bán hàng, nghĩa vụ thuế và dịch vụ tài chính trên cùng một nền tảng, hỗ trợ các cửa hàng vận hành thuận tiện, hiệu quả hơn.

Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại và dịch vụ của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý vẫn còn hạn chế. Nhiều cửa hàng vẫn vận hành theo phương thức thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc, thiếu kết nối giữa bán hàng, quản lý dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong khi đó, các quy định liên quan đến hóa đơn điện tử và kê khai thuế ngày càng được chuẩn hóa, buộc nhiều hộ kinh doanh phải từng bước thay đổi cách thức vận hành.

Trước bối cảnh này, ngày 16/3, VietABank đã tổ chức Hội thảo "Giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số", nhằm chia sẻ thông tin, cập nhật các quy định mới về thuế và đồng thời giới thiệu những công cụ công nghệ có thể hỗ trợ hộ kinh doanh vận hành hiệu quả hơn.

Ông Bùi Xuân Dũng, Phó tổng giám đốc VietABank chia sẻ tại hội thảo về giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh ezShop. Ảnh: VietABank

Trong khuôn khổ sự kiện, ngân hàng đã ra mắt ezShop, giải pháp được phát triển với định hướng trở thành "trợ lý số" dành cho hộ kinh doanh. Theo đó, người dùng có thể theo dõi bán hàng, quản lý hàng hóa, dòng tiền, đồng thời sử dụng các dịch vụ như hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm kế toán, lập báo cáo thuế, nộp tờ khai thuế trên một nền tảng duy nhất. Giải pháp này giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế đồng bộ, thay vì phải sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ.

Các hộ kinh doanh được hướng dẫn sử dụng nền tảng và nhận quà tặng ngay tại sự kiện. Ảnh: VietABank

Bên cạnh các công cụ quản lý bán hàng, ezShop còn kết nối trực tiếp với hệ sinh thái dịch vụ tài chính của VietABank. Người dùng có thể mở tài khoản thanh toán ngay trên ứng dụng và nhận tiền từ khách hàng thông qua mã QR.

Đặc biệt, nền tảng hỗ trợ thiết bị loa thông báo giao dịch theo thời gian thực. Mỗi khi khách hàng chuyển khoản thành công, hệ thống sẽ phát thông báo ngay lập tức, giúp chủ cửa hàng xác nhận thanh toán nhanh chóng, hạn chế nhầm lẫn và nâng cao trải nghiệm bán hàng, nhất là trong những khung giờ cao điểm.

Đại diện VietABank cho biết, ứng dụng được thiết kế với giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, phù hợp với cả những người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm về công nghệ, giúp quá trình tiếp cận và sử dụng trở nên dễ dàng.

Nền tảng ezShop - "trợ lý số toàn diện" dành cho hộ kinh doanh. Ảnh: VietABank

Nhân dịp ra mắt, VietABank triển khai chương trình khuyến mại "Đồng hành vững bước - Kiến tạo doanh thu", tặng 5.000 gói phần mềm quản lý cửa hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh đăng ký sử dụng ezShop, đồng thời tặng 1.111 loa thanh toán cho 1.111 khách hàng đầu tiên, áp dụng đến ngày 30/6.

Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi năm 2025), hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng mỗi năm trở lên thuộc diện phải nộp thuế. Tuy nhiên, việc kê khai vẫn là nghĩa vụ cần thực hiện đối với mọi hộ kinh doanh, nhằm giúp cơ quan quản lý nắm bắt hoạt động kinh doanh thực tế và bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ mới chuyển từ hình thức thuế khoán, còn gặp khó khăn khi thực hiện kê khai, các giải pháp công nghệ được xem là công cụ hỗ trợ hiệu quả để đơn giản hóa thủ tục. Ngân hàng kỳ vọng ezShop sẽ trở thành người bạn đồng hành với các hộ kinh doanh, giúp quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính thuận tiện hơn.

Minh Ngọc