VietABank nâng vốn điều lệ lên gần 11.945 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 11.945 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động.

Đây là lần tăng vốn thứ hai trong năm nay của ngân hàng này, với tổng giá trị hơn 3.331 tỷ đồng. Đại diện ngân hàng cho biết nguồn vốn bổ sung sẽ giúp cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), đồng thời tạo dư địa để đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng số, phát triển sản phẩm mới và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, hướng tới giai đoạn phát triển bền vững.

Khách hàng giao dịch tại quầy của VietABank. Ảnh: VietABank

Vừa qua, ngân hàng cũng công bố kết quả kinh doanh quý III với nhiều chỉ tiêu tích cực. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 336 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận đạt hơn 1.050 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm và tăng 32,3% so với cùng kỳ.

Hết tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 134.614 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 85.811 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và 8,4% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 97.984 tỷ đồng, tăng 8,5%. Tăng trưởng huy động và tín dụng được duy trì ở mức hợp lý, hỗ trợ thanh khoản và đảm bảo an toàn hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,79%.

Giao dịch viên hướng dẫn khách hàng sử dụng nền tảng Ngân hàng số thế hệ mới. Ảnh: VietABank

Song song với hoạt động tài chính, ngày 8/10, VietABank ra mắt nền tảng Ngân hàng số thế hệ mới với trải nghiệm liền mạch và cá nhân hóa cho từng khách hàng. Hệ thống cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện, mở tài khoản, gửi tiết kiệm trực tuyến, thanh toán QR và sử dụng các dịch vụ tài chính, tiêu dùng trong một ứng dụng duy nhất.

"Ba quý đầu năm 2025 là giai đoạn bản lề trong kế hoạch phát triển của ngân hàng. Chúng tôi đã hoàn thành ba mục tiêu lớn: duy trì tăng trưởng lợi nhuận ổn định, triển khai kế hoạch tăng vốn và ra mắt nền tảng ngân hàng số. Đây sẽ là nền tảng để VietABank tăng tốc trong quý cuối năm và hướng tới phát triển bền vững hơn", ông Nguyễn Văn Trọng, Tổng giám đốc VietABank chia sẻ.

Trong quý III, VietABank lần đầu tiên được Fitch Ratings, đánh giá xếp hạng tín nhiệm ở mức "B+", với triển vọng ổn định. Mức xếp hạng này tương đương B1 của Moody’s và cao hơn một bậc so với đánh giá gần nhất hồi tháng 2/2025. Theo Fitch nhận định, kết quả này phản ánh năng lực tài chính, khả năng quản trị rủi ro và hiệu quả vận hành ngày càng được cải thiện, đồng thời cho thấy niềm tin của thị trường quốc tế vào định hướng phát triển của ngân hàng

Ban lãnh đạo kỳ vọng với kết quả kinh doanh ấn tượng, chiến lược tăng vốn bài bản cùng định hướng chuyển đổi số toàn diện, VietABank sẽ vững bước trong giai đoạn phát triển mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Minh Ngọc