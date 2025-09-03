VietABank lần đầu được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm B+

Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn (Long-Term IDR) của VietABank ở mức "B+" với triển vọng ổn định.

Theo bảng xếp hạng công bố ngày 27/8, bên cạnh chỉ số tín nhiệm dài hạn, Fitch cũng xếp hạng khả năng hoạt động - sức khỏe tài chính (Viability Rating - VR) và hỗ trợ từ Chính phủ (Government Support Rating - GSR) của VietABank ở mức "b+".

Theo Fitch, kết quả xếp hạng phản ánh năng lực tài chính cải thiện, tỷ lệ nợ xấu giảm và quản trị rủi ro thận trọng của VietABank. Cụ thể, đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu (NPL) chỉ còn 1,1%, giảm đáng kể so với mức 2,3% cuối năm 2020, thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống ngân hàng, nhờ chính sách xử lý nợ chủ động. Báo cáo cũng ghi nhận nỗ lực của ngân hàng trong việc mở rộng tín dụng có kiểm soát, đặc biệt là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), lĩnh vực đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Kết thúc nửa đầu năm, tỷ lệ vốn lõi Fitch (FCC) của VietABank đạt 7,9%, giảm nhẹ so với mức 8,3% cuối 2024 do tín dụng tăng nhanh. Để củng cố năng lực tài chính, ngân hàng đã được cổ đông thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần (rights issue) ngay trong năm nay, dự kiến nâng FCC thêm khoảng 2,5%, tạo dư địa cho mở rộng tín dụng và cải thiện hệ số an toàn vốn.

VietABank dành nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp SME. Ảnh: VietABank

Ngoài yếu tố tài chính, Fitch đánh giá cao chiến lược chuyển đổi số của VietABank, với trọng tâm là nền tảng ngân hàng đa kênh (Omni-Channel) dự kiến ra mắt quý IV/2025. Cùng với đó, kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 8.164 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu được xem là cơ sở quan trọng để ngân hàng củng cố vốn, nâng cao hệ số an toàn và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Đánh giá về triển vọng phát triển, Fitch nhận định nền kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng mạnh sẽ là điểm tựa quan trọng cho sự ổn định của VietABank. Tổ chức này kỳ vọng ngân hàng tiếp tục quản trị rủi ro chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sinh lời và duy trì hồ sơ tín nhiệm hiện tại. Theo Fitch, VietABank có thể được nâng hạng nếu đạt FCC từ 10% trở lên, NPL dưới 1,5%, mở rộng thị phần tiền gửi lên trên 3% và cải thiện lợi nhuận bền vững.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Tổng giám đốc VietABank, cho biết việc được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm B+ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của ngân hàng trong quản trị rủi ro, phát triển an toàn và minh bạch.

"Đây sẽ là nền tảng để ngân hàng tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, đa dạng hóa nguồn vốn và gia tăng niềm tin từ nhà đầu tư", ông Trọng nhấn mạnh.

Trước đó, cổ phiếu VAB đã chuyển niêm yết sang sàn HoSE ngày 22/7. Theo lãnh đạo VietABank, việc niêm yết trên sàn HoSE giúp nâng cao tính minh bạch, thanh khoản và uy tín trên thị trường vốn. Qua đó, ngân hàng kỳ vọng sẽ củng cố vị thế trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần, khẳng định định hướng phát triển bền vững và đồng hành cùng tiến trình kinh tế số của Việt Nam.

Minh Ngọc