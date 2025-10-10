VietABank hợp tác VNPAY ra mắt nền tảng ngân hàng số thế hệ mới

VietABank hợp tác VNPAY ra mắt nền tảng ngân hàng số mới, đi kèm loạt ưu đãi giảm tới 50%.

Lễ ra mắt nền tảng Ngân hàng số VIETABANK diễn ra ngày 8/10. Ứng dụng được phát triển trên nền tảng hợp kênh (Omnichannel Banking), mang đến trải nghiệm đồng nhất giữa Internet Banking và Mobile Banking, cho phép người dùng thực hiện hầu hết nhu cầu tài chính và dịch vụ đời sống ngay trên điện thoại như: mở tài khoản trực tuyến qua eKYC (định danh điện tử), giao dịch thanh toán, chuyển khoản 24/7.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh trong sự kiện ra mắt nền tảng ngân hàng số VIETABANK tại Hà Nội. Ảnh: VNPAY

Đặc biệt, người dùng có thể dán trực tiếp tin nhắn chứa thông tin tài khoản, số tiền vào ô lệnh mà không cần nhập thủ công. Giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro sai sót khi thao tác. Ứng dụng cũng cho phép cá nhân hóa giao diện, giúp khách hàng tùy chỉnh hình nền và sắp xếp các tính năng yêu thích theo thói quen sử dụng.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm, ông Nguyễn Văn Trọng, Tổng giám đốc VietABank, cho biết đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của VietABank trong hành trình chuyển đổi số, hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, minh bạch và thân thiện hơn với người dùng.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Tổng giám đốc VietABank chia sẻ trong buổi lễ ra mắt. Ảnh: VNPAY

Bên cạnh các dịch vụ ngân hàng cơ bản, ứng dụng còn tích hợp nhiều dịch vụ trong cùng hệ sinh thái theo mô hình "all-in-one". Khách hàng có thể thanh toán VNPAY-QR, gọi taxi, đặt vé tàu xe, máy bay, khách sạn, xem phim, mua hoa, giao hàng, thậm chí mua vé sự kiện hoặc mua sắm trực tuyến ngay trên ứng dụng. Nền tảng còn trang bị tính năng quản lý tài chính cá nhân với biểu đồ thu chi trực quan, phân loại chi tiêu theo nhóm, giúp người dùng kiểm soát ngân sách hiệu quả hơn.

Anh Nguyễn Công Sang, nhân viên văn phòng tại TP HCM cho biết, ứng dụng là "trợ thủ số" đắc lực, bởi các tính tăng được thiết lập giúp anh tiết kiệm được thời gian vì có thể chủ động mọi hoạt động tài chính ngay trên một ứng dụng.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó tổng giám đốc VNPAY. Ảnh: VNPAY

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó tổng giám đốc VNPAY cho biết, với năng lực công nghệ và hệ sinh thái tiện ích của hai bên, khách hàng sẽ được trải nghiệm nền tảng ngân hàng số hiện đại, an toàn và khác biệt.

Nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm nền tảng mới, VietABank tặng mã giảm tới 50% cho các dịch vụ như: gọi VNPAY Taxi, đặt vé tàu xe, máy bay, xem phim, đặt phòng khách sạn, mua sắm trên VnShop, hoặc thể thao - giải trí. Ngoài ra, trong khung giờ vàng 11h-13h hàng ngày, khách hàng được giảm tối đa 300.000 đồng cho các dịch vụ đặt vé tàu, vé xe, vé máy bay. Chương trình áp dụng đến hết ngày 6/12.

(Nguồn: VietABank)