VietABank cùng Vnditech triển khai ngân hàng số cho doanh nghiệp

VietABank hợp tác Vnditech triển khai nền tảng ngân hàng số hợp kênh (Omni-channel) cho khách hàng doanh nghiệp, tập trung số hóa giao dịch, quản lý dòng tiền và thanh toán.

Lễ ký hợp tác được tổ chức tại Hà Nội, ngày 27/1. Đại diện ngân hàng cho biết, sự kiện đánh dấu bước tiến trong chiến lược chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai nền tảng ngân hàng số hợp kênh (Omni-channel), cho phép doanh nghiệp sử dụng đồng bộ dịch vụ tài chính trên nhiều kênh như website, ứng dụng di động, quầy giao dịch và các nền tảng số khác. Hệ thống được thiết kế nhằm bảo đảm trải nghiệm nhất quán, xuyên suốt, đồng thời tập trung số hóa các quy trình cốt lõi như giao dịch, quản lý dòng tiền và thanh toán, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành.

Đại diện hai bên tại lễ ký kết. Ảnh: Vnditech

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Trọng, Tổng giám đốc VietABank, cho biết ngân hàng kỳ vọng nền tảng hợp kênh mới sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu vận hành và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới. Đơn vị sẽ bố trí đủ nguồn lực, hạ tầng, cơ chế triển khai để dự án sớm hoàn thiện và chính thức vận hành từ giữa năm nay.

VietABank thành lập từ năm 2003, là ngân hàng thương mại cổ phần định hướng phát triển bền vững, với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. Những năm gần đây, đơn vị đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các giải pháp tài chính hiện đại, phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Tổng giám đốc ngân hàng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vnditech

Trong lộ trình chuyển đổi số, nhà băng ra mắt nền tảng ngân hàng số hợp kênh dành cho khách hàng cá nhân vào quý IV/2025, tạo nền tảng cho việc mở rộng mô hình hợp kênh sang phân khúc doanh nghiệp. Song song, đơn vị tập trung xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tăng trưởng và chuyển đổi.

Về phía đối tác, Vnditech là doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong lĩnh vực phát triển nền tảng số và giải pháp công nghệ cho ngành tài chính - ngân hàng. Đơn vị có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án trọng điểm, hệ thống có khả năng tùy biến cao, đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng tổ chức, đặc biệt trong mảng ngân hàng số và hệ thống dịch vụ doanh nghiệp. Bà Phạm Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vnditech cho biết, thông qua lần hợp tác này đơn vị mong muốn xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại, an toàn và linh hoạt, góp phần nâng cao năng lực số hóa cùng chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Hai bên ký hợp tác. Ảnh: Vnditech

Trong khuôn khổ hợp tác, Vnditech đóng vai trò đối tác công nghệ, tham gia triển khai, vận hành và hoàn thiện nền tảng ngân hàng số hợp kênh. Đơn vị này cũng hỗ trợ VietABank rút ngắn thời gian đưa các sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường.

Theo đại diện ngân hàng, việc triển khai nền tảng hợp kênh được kỳ vọng giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí phục vụ, tăng khả năng cá nhân hóa sản phẩm, dịch vụ theo từng nhóm khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mục tiêu này cũng là bước đi phù hợp với xu hướng số hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành ngân hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng doanh nghiệp.

Hoàng Đan