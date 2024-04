VietABank chia cổ tức 39% bằng cổ phiếu

VietABank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 2.106 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức 39% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Nội dung này được cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên hôm 26/4.

Theo đó, nhằm củng nguồn lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn để mở rộng mạng lưới, phát triển kinh doanh, VietABank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 2.106 tỷ đồng, tương đương 39% thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến 31/12/2023.

Sau khi hoàn thành việc chia cổ tức, vốn điều lệ của VietABank dự kiến sẽ tăng lên hơn 7.505 tỷ đồng. Thời gian phát hành cổ phiếu sẽ được quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2024. Ảnh: VietABank

Ngân hàng cũng báo cáo cổ đông kết quả kinh doanh năm ngoái. Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của VietABank đạt 112.196 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 69.190 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2022. Tiền gửi khách hàng ở mức gần 87.181 tỷ đồng, tăng 23,9% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 917 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VietABank đặt ra các mục tiêu về tài chính trong năm 2024. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.058 tỷ đồng, tăng 15,4%; tổng tài sản tăng 4,3% lên gần 117.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 12,36% lên 77.741 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến sẽ tăng 5,6% lên 92.027 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu của VietABank ở mức 1,59%.

Tại sự kiện lần này, VietABank cũng thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Việc lựa chọn niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) hay Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ do HĐQT quyết định.

Ban lãnh đạo VietABank cho biết, mục đích việc niêm yết cổ phiếu VAB tại Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm nâng cao uy tín, tạo thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu VAB cho các cổ đông và thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Đại hội cổ đông cũng thông qua đơn từ nhiệm của ông Hoàng Vũ Tùng và bầu ông Trần Ngọc Hải vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Tùng. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của VietABank sau Đại hội cổ đông là 3 người.

Ngân hàng TMCP Việt Á được thành lập vào ngày 4/7/2003 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức tín dụng là Công ty Tài chính Cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Nông thôn Đà Nẵng. Đến tháng 6/2023, vốn điều lệ ngân hàng VietABank đạt 5.399 tỷ đồng.

Thảo Vân