VietABank báo lãi 1.623 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.623 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước và hoàn thành 124% kế hoạch năm.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, kết thúc năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt 140.486 tỷ đồng, tăng so với đầu năm và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 104.039 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch, tiếp tục đóng vai trò là nguồn vốn chủ lực, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và đảm bảo thanh khoản ổn định. Cơ cấu nguồn vốn được tối ưu, góp phần kiểm soát chi phí vốn và cải thiện biên lãi ròng.

Dư nợ tín dụng đạt 88.742 tỷ đồng, nhờ chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, tập trung vào các phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất, thương mại tại các khu vực kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài trọng điểm. Chất lượng tín dụng được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,31%, giảm nhẹ so với cuối năm 2024 và thấp hơn đáng kể ngưỡng 3% theo quy định.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 9%, cao hơn yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Hiệu quả sinh lời tiếp tục cải thiện với ROE đạt 13,7% và ROA đạt 1,05%, tăng so với mức 10,3% và 0,75% của năm trước. Thu nhập thuần từ dịch vụ tăng 28% so với năm 2024, cho thấy đóng góp ngày càng rõ nét của mảng phi tín dụng vào tổng thu nhập, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

Khách hàng giao dịch tại quầy của VietABank. Ảnh: VietABank

Bên cạnh kết quả kinh doanh, ngày 23/1, cổ phiếu VAB được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đưa vào danh sách cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đây được xem là cột mốc quan trọng, phản ánh mức độ hoàn thiện về pháp lý, minh bạch tài chính và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp của VietABank, sau khi ngân hàng chính thức niêm yết trên HoSE vào tháng 7/2025.

Theo đại diện ngân hàng, kết quả năm 2025 là nền tảng quan trọng để VietABank bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, trong bối cảnh môi trường kinh doanh của ngành ngân hàng đang dần thuận lợi hơn.

Bước sang giai đoạn mới, VietABank cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện tại các khu vực kinh tế trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua nền tảng ngân hàng số thế hệ mới đã ra mắt cuối năm 2025, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng sang các đối tượng khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh và tối ưu hiệu quả vận hành.

Minh Ngọc