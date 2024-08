Việt - Trung ra tuyên bố chung

Việt Nam - Trung Quốc ra tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 18-20/8, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và hội kiến với các lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc hôm nay ra tuyên bố chung gồm 12 phần, nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 19/8. Ảnh: TTXVN

Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam và luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Việt Nam khẳng định luôn coi quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Hai bên nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm túc nhận thức chung và những kết quả đạt được trong các chuyến thăm song phương của các lãnh đạo cao nhất, tuân theo phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt", kiên trì thực hiện phương hướng "6 hơn", thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc đạt được nhiều thành quả thực chất.

Phía Việt Nam khẳng định kiên định thực hiện chính sách "một Trung Quốc", công nhận trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Phía Việt Nam cho rằng các vấn đề Hong Kong, Tân Cương, Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc ủng hộ Việt Nam duy trì ổn định xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển, đoàn kết toàn dân tộc.

Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột của quan hệ, nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, tăng cường các cơ chế giữa Bộ Công an hai nước, tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống "cách mạng màu", cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị và an ninh chế độ, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước.

Lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bắc Kinh Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bắc Kinh ngày 19/8. Video: VTV

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác kết nối giữa Khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai" với Sáng kiến "Vành đai và Con đường", đẩy nhanh thúc đẩy "kết nối cứng" về đường sắt, đường bộ cao tốc, kết cấu hạ tầng cửa khẩu, nâng cấp "kết nối mềm" về hải quan thông minh.

Trung Quốc đồng ý cung cấp hỗ trợ để Việt Nam lập Quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 (Tân Thanh - Pò Chài).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 19/8. Ảnh: TTXVN

Hai bên khuyến khích và ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực, uy tín và công nghệ tiên tiến sang đầu tư tại nước kia. Sử dụng tốt các nền tảng về thương mại điện tử, hội chợ triển lãm, tăng cường hợp tác hải quan, mở rộng xuất khẩu hàng hóa thế mạnh của nước này sang nước kia. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam sớm mở thêm các Văn phòng Xúc tiến thương mại tại một số địa phương của Trung Quốc.

Việt Nam ủng hộ Trung Quốc gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên cơ sở phù hợp với các tiêu chuẩn và trình tự của hiệp định, tích cực hoan nghênh đề nghị gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) của Hong Kong thuộc Trung Quốc.

Hai bên tuyên bố năm 2025 là "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung", sẽ cùng tổ chức chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ngày 19/8. Ảnh: TTXVN

Việt - Trung cần kiên trì "Năm nguyên tắc chung sống hòa bình" và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự và toàn cầu hóa kinh tế toàn diện, bao trùm, bền vững.

Hai bên chủ trương triển khai giao lưu, hợp tác trong vấn đề nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, kiên quyết phản đối "chính trị hóa", "công cụ hóa" và tiêu chuẩn kép trong vấn đề nhân quyền, kiên quyết phản đối việc lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp công việc nội bộ của nước khác.

Việt - Trung sẽ tăng cường điều phối, phối hợp trong các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ủng hộ nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế. Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh ngày 19/8. Ảnh: TTXVN

Việt - Trung đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực.

Hai bên nhất trí cần tuân thủ nhận thức chung của các lãnh đạo cấp cao, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, tích cực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên cùng chấp nhận được phù hợp với "Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc", luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp.

Hai nước thúc đẩy bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển và bàn bạc về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ sớm đạt tiến triển thực chất, tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển.

Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), trên cơ sở hiệp thương thống nhất sớm đạt được Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, phát huy vai trò thúc đẩy quan trọng đối với xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

