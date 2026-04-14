Việt Trinh vui thú điền viên, du lịch

Việt Trinh - diễn viên "Người đẹp Tây Đô" một thời - cho biết hiện tận hưởng cuộc sống điền viên, thích xê dịch ngắm nhìn thế giới ở tuổi 54.

Việt Trinh vừa cải tạo khu vườn thiền xây trên mảnh đất 3.000 m2 của chị tại Bình Dương (TP HCM). "Nhiều người chăm sóc và yêu chiều thú cưng còn bản thân thích cây cối. Tôi thấy mình sống chậm lại, bình yên giữa thiên nhiên", Việt Trinh nói.

Việt Trinh thu hoạch trái cây trong vườn Việt Trinh thu hoạch trái cây trong vườn hồi tháng 3. Video: Nhân vật cung cấp

Người đẹp trồng nhiều loại ăn trái như khế, xoài thanh ca, sơ ri, mít, thanh trà, nhãn, vú sữa. Khi được hỏi về kinh nghiệm trồng trọt, diễn viên cho biết bên cạnh việc tự chăm sóc, chị có người hỗ trợ, cũng như đều đặn thuê thợ bảo dưỡng khu vườn như làm đất, cắt tỉa cành lá. Theo chị, cây cối có "hồn" nên cần sự yêu thương. "Thích nhất là cảm giác thu hoạch cây trái trong vườn để chế biến thành món ăn hoặc nước giải khát", chị nói.

Sau khi rời showbiz, Việt Trinh có nhiều thời gian cho bản thân, tận hưởng cuộc sống ở tuổi trung niên. Gần đây chị bắt đầu xê dịch, ngắm danh lam thắng cảnh khắp nơi. Năm 2025, diễn viên tham quan hơn 10 quốc gia. Sắp tới, chị có kế hoạch khám phá thêm nhiều vùng đất, địa danh trên thế giới.

Người đẹp cho biết làm việc chăm chỉ trong hàng chục năm, sống tiết kiệm, không dám tiêu xài hoang phí, tập trung nuôi con trai ăn học. Ở tuổi 54, khi con đã trưởng thành, không còn nhiều lo lắng, chị thưởng cho bản thân bằng những chuyến du lịch, nghỉ xả hơi đúng nghĩa. "Tôi muốn bù đắp cho bản thân những tháng năm lao đầu vào công việc, cũng như điều trị chứng trầm cảm trước đây", chị nói.

Việt Trinh du lịch Thụy Sĩ vào năm ngoái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2022, Việt Trinh quyết định giải nghệ, rút khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm đóng phim. Chị không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thi thoảng diễn viên thực hiện những chương trình thiện nguyện. Năm 2024, Việt Trinh kết hợp biên kịch Châu Thổ làm chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương, phát trên YouTube chia sẻ về lối sống tích cực.

Chị là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 với các bộ phim như Ngọc trong đá, Xương rồng đen, Người đẹp Tây Đô. Gặp nhiều sóng gió tình cảm và cuộc sống, nghệ sĩ rút khỏi làng giải trí một thời gian. Năm 2010, chị trở lại hoạt động nghệ thuật và thử sức vai trò đạo diễn, hợp tác biên kịch Châu Thổ làm một số phim trong đó có Trở về gồm ba phần và phim điện ảnh Trót yêu (2015).

Hoàng Dung