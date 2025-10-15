Việt Thương Music phân phối nhiều dòng piano cao cấp

Việt Thương Music cung cấp nhiều dòng piano như Steinway và Sons, Shigeru Kawai, Boston, Essex, Kawai cùng nhiều dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng nhạc cụ... phục vụ cộng đồng yêu nhạc Việt.

Theo đại diện đơn vị, những năm gần đây, nhu cầu sở hữu đàn piano cao cấp tại Việt Nam tăng mạnh, không chỉ trong giới nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn ở nhiều gia đình yêu thích âm nhạc. Đáp ứng xu hướng đó, Việt Thương Music mở rộng danh mục sản phẩm piano cao cấp cùng nhiều chương trình dịch vụ đi kèm.

Bên trong một cửa hàng phân phối của đơn vị. Ảnh: Việt Thương Music

Đơn vị phân phối các dòng đàn như Steinway và Sons, Shigeru Kawai, Boston, Essex, Kawai... Các sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ phù hợp cho học tập và biểu diễn trong không gian vừa và nhỏ đến phục vụ nhu cầu biểu diễn ở khán phòng hàng trăm mét vuông.

Đại diện đơn vị cam kết mang đến sản phẩm chuẩn chính hãng, đi kèm giấy tờ chứng nhận nguồn gốc, chế độ bảo hành toàn cầu và dịch vụ hậu mãi. Hệ thống 20 showroom tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... được đầu tư hiện đại, quy mô, diện tích gần 2.000 m2 giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm và chọn lựa đàn phù hợp.

Dòng piano grand cao cấp nhất của Kawai, được trưng bày tại cửa hàng cho khách trải nghiệm. Ảnh: Việt Thương Music

Đơn vị mang đến chương trình "Trade-Up Piano" hỗ trợ khách hàng thu lại đàn piano cũ đổi mới. Cụ thể, đối với khách mua piano tại Việt Thương Music trong 5 năm, nếu có nhu cầu nâng cấp lên cây đàn piano acoustic các thương hiệu Shigeru Kawai, Kawai mới, đơn vị sẽ thu lại đúng nguyên giá trị ban đầu. Các sản phẩm được nhãn đảm bảo chính hãng, nguồn gốc minh bạch, kèm cam kết hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả.

"Điều này thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên hành trình âm nhạc", đại diện Việt Thương Music nói.

Bên trong một của hàng phân phối của đơn vị. Ảnh: Việt Thương Music

Ngoài hoạt động kinh doanh, đơn vị còn định hướng xây dựng văn hóa thưởng thức piano tại Việt Nam thông qua các buổi hòa nhạc, workshop, chương trình trải nghiệm dành cho học viên và khách hàng như Chuyện của phím đàn, Light Up Love, Romantic Impressions. Những hoạt động này góp phần tạo cầu nối giữa nghệ sĩ và công chúng, lan tỏa tình yêu âm nhạc trong cộng đồng.

