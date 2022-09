Việt Thương Music đồng hành cùng người yêu nhạc gần 30 năm

Việt Thương Music ra đời với mục tiêu đánh thức và phát triển tình yêu âm nhạc của mọi người trong suốt 26 năm qua và cả tương lai.

Nhân kỷ niệm 26 năm thành lập, ông Nguyễn Thái - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Việt Thương Music chia sẻ: "Chúng tôi mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn những nhạc cụ tốt nhất, mở ra những con đường mới theo chuẩn mực quốc tế và tâm hồn Việt Nam, góp phần vào kho tàng âm nhạc thế giới những giá trị đậm đà bản sắc dân tộc".

Khởi đầu hành trình

Việt Thương Music được thành lập vào năm 1996, khởi đầu từ Trường Suối Nhạc và dần khẳng định được vị trí vững chắc trên thị trường nhạc cụ, trở thành địa chỉ tư vấn, cung cấp nhạc cụ, âm thanh ánh sáng, giáo dục âm nhạc uy tín, nhận được sự tin cậy từ khách hàng ở khắp các tỉnh thành trên cả nước bằng sự nỗ lực không ngừng. Đây là một trong những công ty phân phối nhạc cụ đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam và luôn nỗ lực để phát triển bền vững.

Việt Thương Music là địa chỉ đáng tin cậy cho những người muốn tìm kiếm các loại nhạc cụ (piano, organ, trống, guitar...) cùng phụ kiện âm nhạc hoặc đang tìm kiếm những khóa học nhạc chất lượng. Thương hiệu có các showroom cùng hệ thống đại lý rộng khắp thuận lợi cho việc trải nghiệm, mua sắm, kiểm tra, bảo hành bảo trì sản phẩm theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

Showroom nhạc cụ Việt Thương Music. Ảnh: Việt Thương Music

Quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ

Khởi đầu từ Trường Suối Nhạc, đến nay Việt Thương Music School trở thành hệ thống giáo dục âm nhạc lớn nhất trong cả nước với nhiều chương trình học dành riêng cho từng độ tuổi khác nhau bằng những giáo án phù hợp nhất đến từ nước ngoài. Hệ thống trường nhạc Việt Thương Music School là đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế London College of Music (LCM) thuộc University of West London tại Việt Nam, và là đơn vị giảng dạy âm nhạc mầm non theo chương trình Kawai và Music For Little Mozarts.

"Châm ngôn của Việt Thương Music là chất lượng quốc tế, tâm hồn Việt Nam. Về giáo dục âm nhạc, Việt Thương Music mở ra một con đường mới cho bất cứ ai cũng có thể học được âm nhạc và lấy được những chứng chỉ, bằng cấp được quốc tế công nhận", ông Nguyễn Thái - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Việt Thương Music khẳng định.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, thương hiệu và hệ thống kênh phân phối, Việt Thương Music cũng chú trọng phát triển đội ngũ nhân viên chất lượng từ khâu bán hàng, chăm sóc khách hàng cho đến marketing. Với phương châm luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh và dịch vụ, mỗi sản phẩm đều mang đầy giá trị của tình yêu và âm nhạc, xứng đáng tạo sự an tâm tin tưởng.

Việt Thương Music hiện nhà phân phối nhiều thương hiệu piano nổi tiếng trên thế giới.. Ảnh: Việt Thương Music

Gặt hái thành công

Đại diện của Việt Thương Music cho biết: "Thành công không phải là thứ tự nhiên đến mà nó là kết quả của cả quá trình nỗ lực và cố gắng". Sau 26 năm hoạt động, với nền tảng kiến thức âm nhạc, sự kết hợp làm việc của toàn thể nhân viên, hiện nay, Việt Thương Music trở thành một trong những nhà cung cấp và phân phối nhạc cụ hàng đầu với mạng lưới showroom và hệ thống giáo dục âm nhạc rộng khắp cả nước.

Công ty đang là đại diện nhập khẩu và phân phối độc quyền hơn 50 nhãn hàng nhạc cụ nổi tiếng thế giới với chất lượng và độ tin cậy đã được kiểm chứng trên toàn thế giới qua nhiều năm như: Steinway & Sons, Boston, Essex, Kawai, Samick, Roland, Casio, Taylor, Fender, Tanglewood, Takamine, Pearl... Đặc biệt, Việt Thương Music cũng tự hào là đại diện nhập khẩu và phân phối chính hãng những thương hiệu đàn piano hàng đầu thế giới.

Đội ngũ nhân viên Việt Thương Music.. Ảnh: Việt Thương Music

Ý thức được vai trò của mình trong quá trình phát triển chung của nền âm nhạc nước nhà, Việt Thương Music sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh mà mình đã đặt ra nhằm mục tiêu hướng đến những tầm nhìn xa rộng phía trước. "Với những gì đã đạt được, Việt Thương Music tự tin hướng về hành trình tương lai với nguồn cảm hứng và động lực vô tận", đại diện thương hiệu tiết lộ.

