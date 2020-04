Viết phần mềm sau sáu tuần học lập trình trực tuyến

Sau sáu tuần học online với sự dẫn dắt của chuyên gia, học viên được trang bị kiến thức lập trình cơ bản, có thể viết những ứng dụng đơn giản...

Viết phần mềm sau sáu tuần là cam kết của FUNiX dành cho học viên tham gia chương trình Language of Future (LoF). Chương trình phát động từ tháng tư, với mục tiêu trong hai năm giúp hơn 100.000 bạn trẻ học các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.

Giai đoạn một, Language of Future sẽ triển khai các khóa học về ba ngôn ngữ C++, Javascript, Java. Chỉ sau hơn một tuần phát động, chương trình đã thu hút hơn 500 đăng ký từ các bạn trẻ toàn quốc.

Giai đoạn một, Language of Future sẽ triển khai các khóa học về ba ngôn ngữ C++, Javascript, Java.

Bà Nguyễn Quỳnh Chi - Trưởng phòng phát triển chương trình FUNiX cho biết, Language of Future mang đến cơ hội học tập kiến thức nền tảng cho những người trẻ ham thích lập trình, giúp các bạn trả lời cho câu hỏi học lập trình khó không, hợp với bản thân không.

"Sau khóa học, bạn có thể đưa ra quyết định nên theo nghề lập trình hay không và tiếp tục học thêm, nâng cao kiến thức như thế nào để tiến xa hơn trong lĩnh vực công nghệ phần mềm", bà Quỳnh Chi chia sẻ.

Cụ thể, trong sáu tuần học trực tuyến, người học được học kiến thức, theo dõi các video, làm bài tập và thực hành dự án nhỏ. Sinh viên kết nối trực tiếp với mentors - các chuyên gia công nghệ có kiến thức chuyên môn tốt để giải đáp và chia sẻ những khúc mắc trong quá trình học.

Khoá Lập trình cơ bản với C++

C++ đóng vai trò chủ yếu để phát triển các ứng dụng về IoT. Công việc lập trình dùng C++ đang có nhu cầu lớn, như trong lập trình nhúng, lập trình ô tô, lập trình nhà máy thông minh, ứng dụng trong tài chính kinh tế... Thu nhập của lập trình viên C++ cao so với mặt bằng chung các lập trình viên.

Hoàn thành khóa học này tại FUNiX, học viên có thể nắm vững kỹ thuật lập trình hướng đối tượng cũng như dễ dàng tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác và có cơ hội để tham gia vào những công việc lập trình dùng C++.

Nội dung của khoá học giúp học viên nắm rõ các khái niệm cơ bản ngôn ngữ lập trình C++; hiểu và dùng các cấu trúc dữ liệu phức tạp của C++; nắm được hàm và tổ chức chương trình trong C++; cách làm việc và xử lý với tệp trong C++; các khái niệm của lập trình hướng đối tượng trong C++.

"Sau khi học ngôn ngữ này, học viên sẽ viết được những ứng dụng đơn giản và bước đầu chuẩn bị để có cơ hội tham gia vào các công việc lập trình hướng đối tượng mức thấp, dùng C++ như lập trình nhúng, lập trình ô tô, lập trình cho nhà thông minh, ứng dụng trong tài chính kinh tế", bà Quỳnh Chi cho hay.

Khoá Lập trình cơ bản với Java

Mục tiêu của khoá học là giúp cho học viên hiểu ngôn ngữ lập trình Java, hiểu về lập trình hướng đối tượng, từ đó có thể hình dung và mô hình hóa các bài toán trong thực tế vào thế giới máy tính, viết được những ứng dụng đơn giản bằng ngôn ngữ hướng đối tượng trong Java.

Môn học có bốn phần, gồm 12 bài học. Nội dung cụ thể của khoá học giúp học viên: Nắm vững kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình Java; có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nói chung; biết cách tổ chức chương trình theo ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng; xây dựng được ứng dụng đơn giản bằng lập trình hướng đối tượng trong Java; có kỹ năng viết mã sạch (Clean Code).

Sau khi học môn Java, học viên sẽ biết mô hình hoá và viết được những ứng dụng để giải quyết các bài toán đơn giản trong đời sống (như giải phương trình bậc một, bậc hai, tìm đường đi với chi phí ít nhất giữa hai thành phố, liệt kê cách tất cả cách phối quần áo thích hợp...) bằng ngôn ngữ hướng đối tượng Java.

Khoá Lập trình với JavaScript

Ngôn ngữ lập trình được coi là language of future (ngôn ngữ của tương lai).

Khoá Lập trình với JavaScript cung cấp cho học viên kiến thức để xây dựng phần mềm đầu tiên là một trang web có sự tương tác hoặc một phần mềm nền tảng sử dụng ngôn ngữ JavaScript, giúp các bạn tự tin phỏng vấn xin việc ở các công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam sau này.

Môn học có bốn phần với 16 bài học. Nội dung của khoá học giúp học viên: Nắm những khái niệm lập trình cơ bản thông qua ngôn ngữ Javascript; vận dụng thành thạo ngôn ngữ Javascript để tạo ra tương tác cho website; thay đổi nội dung trang/ xử lý các biểu mẫu (form) của trang web (web pages) dùng Javascript; sử dụng công cụ phát triển (Development Tools) để gỡ lỗi; biết cách sử dụng thư viện jQuery để tương tác với các trang web web pages; dùng JavaScript tạo ra Animation và mini Game.

Bà Quỳnh Chi cho biết, hoàn thành khóa học, học viên có thể tự làm phần mềm là một trang web (hiển thị thông tin hay bán hàng, thanh toán) có sự tương tác với người sử dụng như bật lên hộp thoại để người dùng xác nhận hay tạo các hiệu ứng đặc biệt trong các trò chơi...

Đây sẽ là những sản phẩm đầu tay giúp học viên hiểu và tự tin hơn khi tiếp tục học sâu hơn nữa về sau.

Đối tượng phù hợp học Language of Future

Bà Nguyễn Quỳnh Chi chia sẻ, bất cứ ai ở tuổi tác, nghề nghiệp nào, yêu thích lập trình đều có thể theo học các ngôn ngữ lập trình cơ bản này. Người học chỉ cần biết những khái niệm cơ bản về máy tính (như: hệ điều hành, mạng Internet, phần mềm, phần cứng...); sử dụng máy tính thành thạo (gõ văn bản, cài đặt được chương trình phần mềm và môi trường làm việc) là có thể học tập.

Đại diện FUNiX cũng cho biết, ngôn ngữ lập trình được coi là language of future (ngôn ngữ của tương lai). Nếu như ngoại ngữ giúp con người trên thế giới giao tiếp với nhau thì ngôn ngữ lập trình giúp con người giao tiếp với hàng triệu thiết bị thông minh đang hiện diện khắp nơi trên thế giới. Dự kiến, chương trình Language of Future sẽ đào tạo các ngôn ngữ phổ biến và dễ học hiện nay như JavaScript, Java Core, C++ cơ bản, C#, Python, Kotlin, Swift, PHP, GoLang...

Đăng ký chương trình tại đây.

Quỳnh Anh