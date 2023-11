Việt - Nhật nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida thông báo Việt Nam - Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Fumio Kishida hôm nay hội đàm sau lễ đón chính thức ở Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản. Hai lãnh đạo ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên "Đối tác chiến lược toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới", qua đó khẳng định mong muốn cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới.

"Đây là sự kiện quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất, toàn diện, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, đáp ứng lợi ích của hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu với báo chí sau hội đàm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida trước cuộc hội đàm ở Tokyo hôm nay. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo khẳng định duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao hàng năm, thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế đối thoại song phương và nghiên cứu thiết lập cơ chế mới.

Hai bên khẳng định tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng, tăng cường hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, các lĩnh vực quân y, cứu trợ nhân đạo và cứu nạn thiên tai, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thủ tướng Kishida giải thích Nhật Bản đã thiết lập khuôn khổ hợp tác mới, có tên là "Viện trợ an ninh chính thức" (OSA) nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác an ninh, và đóng góp vào việc duy trì và củng cố hòa bình và an ninh quốc tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận ý kiến của Thủ tướng Kishida và hai nhà lãnh đạo nhất trí giao các cơ quan liên quan trao đổi về nội dung của khuôn khổ mới này.

Vũ Anh