Việt Nhân Bình Dương chọn thêm đối tác phân phối Sun Casa Central

Nhà phân phối độc quyền dự án Sun Casa Central - Việt Nhân Bình Dương công bố mở rộng mạng lưới phân phối đến các đại lý, cộng tác viên kinh doanh trên toàn thị trường.

Theo đại diện Việt Nhân Bình Dương, việc đẩy mạnh kênh phân phối một mặt tối ưu khả năng khách hàng tiếp cận dự án nhanh chóng, mặt khác là một cơ hội để các đại lý và nhân viên kinh doanh được phân phối một dự án đẳng cấp và an tâm về pháp lý. Thông qua kênh phân phối mở rộng, khách hàng và các đại lý, cộng tác viên được hưởng chính sách bán hàng minh bạch nhất của chủ đầu tư.

Nằm trong chuỗi dự án khu đô thị do VSIP JV phát triển, thuận tiện kết nối đến trung tâm thành phố mới Bình Dương, Sun Casa Central cung cấp các loại hình sản phẩm đa dạng: shophouse, shopvilla, biệt thự, nhà liên kế... Dự án sở hữu nhiều tiện ích nổi trội: tổ hợp thể thao The Sun Sport Center tiêu chuẩn Edge châu Âu (bể bơi Olympic, sân thi đấu cầu lông, tenis, gym...), tổ hợp F&B The Cup Coffee, chuỗi tiện ích The Sun.

Khu đô thị Sun Casa Central được phát triển theo tiêu chuẩn Singapore. Ảnh: VSIP JV

Sun Casa Central được quản lý vận hành bởi Tập đoàn Savills từ Anh - đơn vị vận hành chuyên nghiệp cho các khu đô thị, nhà ở, căn hộ và thương mại phức hợp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án được vinh danh giải thưởng PropertyGuru - giải thưởng dành cho bất động sản của các chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam năm 2022 với hai hạng mục "Dự án phát triển nhà ở tốt nhất" và "Dự án nhà ở phong cách sống wellness (sức khỏe) tốt nhất".

Hiện dự án hoàn thành và đi vào vận hành với 426 sản phẩm, dự kiến sẽ tiếp tục giới thiệu đến khách hàng phân khúc Thịnh Vượng đẹp nhất dự án trong quý II năm nay.

Tổ hợp thể thao The Sun Sport Center. Ảnh: VSIP JV

Hoài Phong