Việt - Nga quyết tâm đưa hợp tác khoa học công nghệ lên tầm cao mới

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khẳng định quyết tâm đưa hợp tác nhiều lĩnh vực lên tầm cao mới, trong đó có khoa học - công nghệ.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm chính thức của ông tới Việt Nam là minh chứng cho ý chí và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam luôn mong muốn nước Nga phát triển ổn định, thịnh vượng, an sinh xã hội và cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao, mong muốn Nga giữ vai trò quan trọng hơn, đóng góp cho các cơ chế hợp tác và bảo đảm an ninh, phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, xây dựng cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương bình đẳng, bao trùm, toàn diện, mở và minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin sáng 29/9. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư đề nghị Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm hòa bình, ổn định, trật tự tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, Việt Nam đặt quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để phát triển đất nước, đưa dân tộc Việt Nam vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và mong muốn các bạn bè, đối tác tin cậy của Việt Nam sẽ cùng đồng hành trên con đường này.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin và các lãnh đạo cấp cao Nga rất quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam lần này của ông, coi đây là bước quan trọng để triển khai hiệu quả chuyến thăm Nga tháng 5/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Volodin cho biết trong thành phần đoàn thăm Việt Nam lần này có đại diện của tất cả đảng phái trong Duma Quốc gia Nga, mỗi đảng có cương lĩnh, quan điểm chính trị khác nhau, nhưng đều nhất trí cao trong ủng hộ phát triển toàn diện hợp tác với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy, thủy chung của Nga và sẵn sàng đóng góp tích cực nhất cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin khẳng định truyền thống hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ - kỹ thuật và y tế, đề cao quyết tâm đưa hợp tác trong các lĩnh vực này lên tầm cao mới với những dự án hợp tác chung nhằm phát huy tối đa tiềm năng và yêu cầu phát triển của hai nước.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng, góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ chặt chẽ và hiệu quả giữa hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị Duma Quốc gia, chính phủ Nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống thuận lợi, đóng góp vào phát triển của Nga và quan hệ song phương. Chủ tịch nước cũng đề nghị Nga tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch Việt Nam, thông qua miễn thị thực và đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt - Nga sẽ ngày càng được củng cố, phát triển vì lợi ích của hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khẳng định quốc hội Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ngày 29/9. Ảnh: Giang Huy

Ông khẳng định Duma Quốc gia Nga sẽ tiếp tục ủng hộ, khuyến khích các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả những thỏa thuận cấp cao, nhất là giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng thống Putin về thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng, thế mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thống nhất tăng cường trao đổi lập trường, phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, góp phần bảo đảm hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong cuộc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Duma Quốc gia Nga ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, hỗ trợ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD, khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảm ơn Việt Nam đã xây dựng tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp đỡ Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự, khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga trước cuộc hội kiến ngày 29/9. Ảnh: Giang Huy

Về hợp tác trên kênh nghị viện, ông khẳng định quốc hội Nga luôn sẵn sàng phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ chính phủ hai nước đẩy mạnh quan hệ trên tất cả lĩnh vực, nhất là tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư, nỗ lực sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD như kỳ vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tại Việt Nam, đẩy nhanh đàm phán hiệp định song phương về miễn thị thực, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác địa phương, du lịch và lao động.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga ngày 28-29/9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chuyến thăm lần này của ông Volodin nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng lớn, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, thống nhất trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam tháng 6/2024 và chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nga tháng 5/2025.

