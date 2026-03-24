Việt - Nga ký hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Việt - Nga ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, coi đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 23/3 hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ở thủ đô Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức ngày 22-25/3. Ông Mishustin khẳng định Nga coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, theo Bộ Ngoại giao.

Các lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác năng lượng - dầu khí là lĩnh vực truyền thống, biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước và khẳng định quyết tâm nâng tầm lĩnh vực hợp tác chiến lược này, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác then chốt. Bên cạnh đó, Việt - Nga thống nhất sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Hai lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết Hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, coi đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và tin tưởng đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt - Nga. Thời gian qua, Việt Nam và Nga đã có các cuộc đàm phán kỹ thuật để đi đến ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thủ tướng Mikhail Mishustin và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Moskva ngày 23/3. Ảnh: VGP

Việt - Nga khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành mũi nhọn, tiên phong trong hợp tác song phương; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu mà Nga là thành viên, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau, thúc đẩy các hoạt động đầu tư song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đánh giá cao việc hai nước ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, giao thông vận tải... giữa doanh nghiệp hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm, qua đó, triển khai hiệu quả các Nghị định thư và Hiệp định liên Chính phủ đã ký kết, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

Việt - Nga thống nhất hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cần thực sự trở thành một trụ cột hợp tác mới; nhất trí thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về khoa học và giáo dục; tận dụng nền tảng hợp tác đã có, mở rộng hơn nữa các dự án tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI)..., mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.