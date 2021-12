Việt Nam yêu cầu không ngăn chặn phổ biến Quốc ca

Mọi cá nhân, tổ chức không được có hành vi ngăn chặn phổ biến Quốc ca Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố khi bình luận vụ "Tiến quân ca" bị cắt tiếng trên YouTube.

"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ gìn và phát huy giá trị của Quốc ca Việt Nam", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, khi được đề nghị bình luận thông tin Quốc ca Việt Nam không được phát trên nền tảng YouTube trong trận đấu gần đây tại AFF Cup.

Tối 6/12, khi phát sóng trận đấu Việt Nam gặp Lào trong khuôn khổ AFF Cup trên YouTube, đơn vị giữ bản quyền là Next Media tắt tiếng phần hát Quốc ca của tuyển Việt Nam, đính kèm ghi chú: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm".

Quốc kỳ Việt Nam trên khán đài sân Bishan ở Singapore hôm 6/12. Ảnh: Leo Shengwei.

Một đối tác của YouTube nhận định có thể Next Media muốn tránh rắc rối về vi phạm bản quyền bản ghi âm khi chưa xin phép chủ sở hữu, nên chủ động tắt âm thanh phần hát Quốc ca ở nền tảng online này.

Tuy nhiên, bà Hằng nhấn mạnh: "Tất cả cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghiêm, không được có hành vi ngăn chặn phổ biến Quốc ca Việt Nam".

Động thái của Next Media đã khiến nhiều người bức xúc, đặt câu hỏi về việc thực hiện ghi âm và sở hữu bản ghi âm đối với tác phẩm mang giá trị thiêng liêng như Quốc ca Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 7/12 cũng cho biết pháp luật nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng).

Trưa cùng ngày, kênh Next Sports (thuộc công ty Next Media) đăng thông tin trên fanpage: "Từ hôm nay (7/12), khán giả của Next Sports và người hâm mộ sẽ được hưởng thụ trọn vẹn phần nghi lễ bao gồm Quốc ca trước mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên mọi nền tảng phát sóng".

Vũ Anh