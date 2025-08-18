Việt Nam xếp sau bốn đoàn Đông Nam Á ở World Games 2025

Việt Nam kết thúc Đại hội Thể thao Thế giới (World Games) 2025 ở vị trí 62, sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Việt Nam giành 2 HC bạc, một đồng, đều từ wushu tại kỳ đại hội bế mạc hôm qua 17/8. Đỗ Huy Hoàng thua võ sĩ chủ nhà Đường Tư Thạc trong trận chung kết hạng cân nam dưới 56kg, nhận HC bạc. Nguyễn Thị Thu Thủy cũng thất bại trước đối thủ chủ nhà Lý Chí Cần ở chung kết nữ dưới 60kg. Còn Ngô Thị Phương Nga thắng đối thủ Philippines Krizan Faith Collado trong trận tranh HC đồng hạng dưới 52kg nữ.

Nguyễn Thị Thu Thủy (trái) nhận HC bạc wushu đối kháng dưới 60kg nữ, tại World Games ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 12/8/2025. Ảnh: World Games

Trần Quyết Chiến được kỳ vọng giành huy chương billiards, nội dung carom 3 băng. Tuy nhiên, anh thua Martin Horn (Đức) 34-40 trong trận tranh giải ba.

Trung Quốc nhất toàn đoàn với 36 HC vàng, 17 bạc và 11 đồng. Đức về nhì với 17 HC vàng, 14 bạc và 14 đồng. Các đoàn còn lại trong Tốp 5 lần lượt là Ukraine, Italy và Pháp. Mỹ chỉ đứng thứ sáu với 11 HC vàng, 10 bạc và 7 đồng.

Thái Lan có thành tích tốt nhất Đông Nam Á, ở vị trí 19 với 4 HC vàng, 4 bạc và 17 đồng. Indonesia đứng ngay sau với 4 HC vàng, 4 bạc và 1 đồng. Malaysia với 1 huy chương mỗi loại, xếp thứ 45. Philippines xếp ngay trên Việt Nam với 2 bạc, 2 đồng. Còn Singapore đứng ngay sau Việt Nam với 1 bạc, 3 đồng. Brunei giành 1 HC bạc ở wushu, đứng thứ 71 Ngoài ra, không còn đoàn nào khác của Đông Nam Á có huy chương.

Xét hiệu suất, Malaysia làm tốt nhất khu vực khi chỉ cử 5 VĐV, nhưng giành tới 3 huy chương. Indonesia cử số VĐV chỉ nhỉnh hơn Việt Nam (28 so với 26), nhưng thành tích vượt trội.

World Games được tổ chức bốn năm một lần, vào năm kế tiếp Olympic, và lần đầu diễn ra năm 1981. Sự kiện do Hiệp hội Quốc tế Đại hội Thể thao Thế giới (IWGA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Sau kỳ này, Việt Nam giành 5 HC vàng, ba bạc, một đồng, rơi hai bậc xuống đứng thứ 49 trên bảng tổng sắp mọi thời.

Kỳ năm nay diễn ra từ ngày 7/8 đến 17/8 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, với khoảng 4.000 VĐV tranh tài ở 34 môn và 256 nội dung. Các môn được chia thành sáu nhóm: nhảy & thể thao nghệ thuật, thể thao với bóng, võ thuật, thể thao chính xác, thể thao sức mạnh và thể thao xu hướng. Ngoại trừ bắn cung, hầu hết môn thi không nằm trong hệ thống Olympic.

Việt Nam góp mặt với 26 VĐV, tham dự bảy môn: thể dục aerobic, bóng ném bãi biển, billiards, bi sắt, kickboxing, muay Thai và wushu.

Xuân Bình