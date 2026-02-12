Việt Nam xác định đối thủ ở U17 châu Á 2026

Hai đội tuyển nam và nữ Việt Nam lần lượt nằm ở bảng C và A tại giải U17 châu Á, đồng thời là vòng loại World Cup 2026.

Ở giải của nam, Việt Nam tham dự vòng chung kết với tư cách một trong bảy đội đứng đầu bảng vòng loại, cùng Trung Quốc, Yemen, Ấn Độ, Australia, Thái Lan và Myanmar. Bảy đội có vé đi thẳng, nhờ vào tứ kết kỳ giải 2025, là Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan. Riêng Arab Saudi dự giải với tư cách chủ nhà U17 châu Á, còn Qatar là chủ nhà U17 World Cup.

16 đội được chia làm bốn nhóm hạt giống, dựa vào thành tích ở ba kỳ giải gần nhất năm 2018, 2023 và 2025. Việt Nam đều dừng bước ở vòng bảng, nhưng vẫn nằm ở nhóm 3 cùng Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ. Sau lễ bốc thăm vào chiều nay ở Malaysia, Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc (nhóm 1), Yemen (2) và UAE (4).

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 (nam) Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D Arab Saudi (chủ nhà) Nhật Bản Hàn Quốc Uzbekistan Tajikistan Indonesia Yemen Australia Thái Lan Trung Quốc Việt Nam Ấn Độ Myanmar Qatar UAE Triều Tiên

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra bốn đội nhất và bốn đội nhì vào tứ kết. Giải diễn ra từ 7/5 đến 24/5. Tám đội vào tứ kết cũng giành vé dự U17 World Cup, sẽ tổ chức tại Qatar vào tháng 11.

FIFA U17 World Cup được tổ chức hàng năm giai đoạn 2025 đến 2029 tại Qatar. Thành phần tham dự tăng từ 24 lên 48, trong đó châu Á tăng từ bốn lên tám suất (không tính chủ nhà Qatar). Quyết định này giúp Việt Nam cùng các nước Đông Nam Á có thêm cơ hội đến sân chơi thế giới.

Trung vệ Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường mừng bàn mở tỷ số ở phút thứ 4 trong trận thắng Malaysia 4-0 ở lượt cuối bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 30/11/2025. Ảnh: Như Huynh

Ở U17 châu Á 2025, Indonesia tận dụng cơ hội khi đứng đầu bảng C với ba trận toàn thắng trước Hàn Quốc, Yemen và Afghanistan, để lần thứ hai liên tiếp dự World Cup, sau khi làm chủ nhà năm 2023. Trong khi đó, Thái Lan xếp cuối bảng A với ba trận toàn thua trước Uzbekistan, Arab Saudi và Trung Quốc. Việt Nam cũng xếp cuối bảng B nhưng bị loại đáng tiếc sau ba trận hòa trước Nhật Bản, UAE, Australia.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có cơ hội trả món nợ trước UAE ở kỳ giải năm nay. Một năm trước, Việt Nam mở tỷ số nhờ công Hoàng Trọng Duy Khang, nhưng bàn gỡ 1-1 của Faisal ở phút 87 khiến đội tuột vé đi tiếp.

Việt Nam từng đứng thứ tư năm 2000 với lứa Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật. 16 năm sau, dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam, đội vào tứ kết với lứa 1999-2000 có Nguyễn Thanh Bình, Mạch Ngọc Hà, Nguyễn Trọng Long.

Ở giải của nữ, Việt Nam dự vòng chung kết với tư cách đội nhất bảng D vòng loại, cùng bảy đội tuyển khác. Trong khi đó, đương kim vô địch 2024 Triều Tiên, á quân Nhật Bản và đội đứng thứ ba Hàn Quốc có vé đi thẳng, còn Trung Quốc là chủ nhà.

Kết quả bốc thăm đưa Việt Nam vào bảng A gặp Trung Quốc, cùng hai đội tuyển Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 (nữ) Bảng A Bảng B Bảng C Trung Quốc (chủ nhà) Nhật Bản Triều Tiên Thái Lan Australia Hàn Quốc Việt Nam Ấn Độ Philippines Myanmar Lebanon Đài Loan

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội đứng thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết. Giải diễn ra từ ngày 30/4 đến 17/5. Bốn đội vào bán kết sẽ giành vé dự U17 World Cup tại Morocco trong tháng 10 và 11.

Nữ Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Okiyama Masahiko. Đây cũng mới là lần thứ hai đội dự vòng chung kết, sau khi dừng bước tại vòng bảng năm 2019.

Tương tự phiên bản cho nam, U17 World Cup nữ sẽ tổ chức hàng năm giai đoạn 2025 đến 2029 tại Morocco. Số lượng đội tham dự là 24. Châu Á góp bốn suất, với giải U17 châu Á tổ chức tại Trung Quốc giai đoạn 2026 đến 2028.

Hiếu Lương