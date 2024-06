Việt Nam vượt Philippines dẫn đầu về xuất khẩu chuối sang Trung Quốc

Bốn tháng đầu năm, Việt Nam vượt Philippines, thành nước đứng đầu về xuất chuối sang Trung Quốc, với khối lượng gần 355.000 tấn, tăng hơn 22% so cùng kỳ 2023.

Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố. Theo đó, 4 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu chuối của Việt Nam cao gấp 2,4 lần so với hàng Philippines. Đây là lần đầu tiên chuối Việt Nam xuất vào Trung Quốc vượt Philippines - quốc gia đứng thứ 2 về diện tích trồng chuối trên thế giới, sau Ecuador. Với sản lượng xuất khẩu 355.000 tấn, Việt Nam chiếm 48,6% tổng sản lượng chuối nhập khẩu vào Trung Quốc.

Dẫu vậy, giá chuối xuất khẩu của 10 quốc gia sang Trung Quốc đồng loạt giảm mạnh 2-39%. Trong đó riêng hàng Việt giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 407,7 USD một tấn. Đây cũng là lý do khiến giá trị xuất khẩu chuối Việt Nam 4 tháng chỉ đạt 145 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ 2023, trong khi sản lượng tăng 22%.

Chuối được xử lý để đóng thùng xuất khẩu. Ảnh: Thi Hà

Nói với VnExpress, lãnh đạo doanh nghiệp xuất khẩu chuối ở Đồng Nai cho biết giá giảm do Trung Quốc đa dạng nguồn cung. Ngoài nhập từ Việt Nam và Philippines, quốc gia này còn nhập từ nhiều thị trường khác nhau.

Theo ông, chuối Việt đang chiếm ưu thế vì có nhiều thuận lợi hơn so với mọi năm. Sản lượng chuối Philippines - quốc gia hàng chục năm có thị phần dẫn đầu ở Trung Quốc - sụt giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, chất lượng chuối Philippines cũng đi xuống.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam - cho hay năm nay, chất lượng chuối Philippines giảm vì nhiều vùng trồng bị mắc bệnh thối rũ lá. Chi phí logistic từ nước này tới Trung Quốc cũng tăng cao khiến giá hàng hóa của họ cao hơn 33% so với hàng Việt. Do đó, Trung Quốc tăng mua hàng Việt Nam.

Tại thị trường Trung Quốc, Việt Nam không chỉ cạnh tranh tốt với Philippines mà các nguồn cung chính ở Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Thái Lan cũng đang lép vế. Đặc biệt, giá chuối từ Thái Lan tăng vọt đang khiến phía Trung Quốc không còn mặn mà với hàng nhập từ nước này.

Riêng Ecuador - quốc gia có diện tích chuối lớn nhất thế giới - đang thâm nhập thị trường Trung Quốc với sản lượng lớn. Tuy nhiên, nước này cũng bị hạn chế khi chi phí logistic tăng khiến giá sản phẩm cao ngất ngưởng.

Ngoài Trung Quốc, chuối Việt còn xuất mạnh sang Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar với số lượng tăng nhanh mỗi năm.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 5 tháng đầu năm nay, trị giá xuất khẩu rau quả ước đạt gần 2,6 tỷ USD, tăng hơn 28% so với cùng kỳ 2023. Chuối là mặt hàng có tỷ trọng xuất khẩu lớn thứ 3 trong nhóm rau quả sau sầu riêng, thanh long. Năm 2022, Việt Nam đã ký nghị định thư xuất khẩu chuối sang Trung Quốc. Bước tiến lớn này đã giúp ngành chuối có sự chuyển mình vượt bậc và tạo thêm uy tín tại thị trường này.

Thi Hà