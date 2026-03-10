Việt Nam vỡ mộng lần thứ hai dự World Cup nữ

AustraliaThua đậm Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C chiều nay, Việt Nam chia tay Asian Cup nữ 2026 cũng như giấc mơ World Cup nữ 2027.

Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu không thua Nhật Bản. Còn nếu thất bại, cách biệt cần hạn chế ở mức hai bàn. Khi đó, thầy trò của HLV Mai Đức Chung sẽ không thể tự quyết định số phận, mà phải trông chờ Ấn Độ gây bất ngờ trước Đài Loan.

Tuy nhiên, cả hai điều kiện đều không xảy ra. Ở trận cùng giờ, Đài Loan đánh bại Ấn Độ 3-1.

Cầu thủ Việt Nam vất vả phòng ngự trong trận thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C, VCK Asian Cup nữ 2026, chiều 10/3. Ảnh: AFC

Với ý đồ tử thủ, HLV Mai Đức Chung làm mới đội hình so với hai trận trước. Khổng Thị Hằng, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Hải Linh, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng... đá chính. Các học trò của ông cũng chủ yếu tập trung phòng ngự số đông, chỉ phản công khi có cơ hội nhưng tỏ ra yếu ớt và hầu như không thể gây nguy hiểm cho Nhật Bản - hiện đứng số một châu Á và số 8 thế giới.

Phút 21, sau nhiều áp lực, hệ thống phòng ngự của Việt Nam cũng bị xuyên thủng. Từ pha treo bóng bên cánh phải của Yui Hasegawa, tiền đạo đang chơi cho CLB Anh West Ham - Riko Ueki - chọn điểm rơi chuẩn xác, đánh đầu hiểm tung lưới Khổng Thị Hằng.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành mang áo số 2, lưới của Việt Nam có thể đã tung lên thêm nhiều lần.

Nếu duy trì tỷ số 0-1, Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết. Tuy nhiên, hy vọng nhanh chóng bị dập tắt đầu hiệp hai. Liên tiếp ở các phút 51, 64 và 67, Nhật Bản tấn công biến hóa, khiến hàng thủ Việt Nam không thể chống đỡ và thua nhanh ba bàn. Tác giả các bàn thắng này lần lượt là Maika Hamano, Aoba Fujino và cầu thủ vào thay người Kiko Seike.

Việt Nam khép lại giải đấu với vị trí thứ ba bảng C, đồng thời tụt xuống cuối nhóm các đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù bằng điểm Philippines, thầy trò ông Chung kém hiệu số (-4 so với -2).

Đây được xem là kết cục bất ngờ với Việt Nam. Đội tuyển đã chuẩn bị kỹ cho giải, có lịch thi đấu thuận lợi khi gặp các đối thủ có thứ bậc FIFA thấp hơn trước khi đụng độ Nhật Bản. Tuy nhiên, trận thắng vất vả Ấn Độ 2-1 rồi bất ngờ thua Đài Loan 0-1 đã đẩy Việt Nam vào cửa hẹp rồi vỡ mộng lần thứ hai dự World Cup nữ sau lần đầu năm 2023.

Thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C, Việt Nam không thể đoạt vé vào tứ kết để nuôi hy vọng dự World Cup. Ảnh: AFC

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội tuyển tranh tài, chia ba bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức dự World Cup. Bốn đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Đội hình ra sân

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Thu Thương, Cù Thị Huỳnh Như, Vạn Sự, Hải Linh, Vũ Thị Hoa, Thúy Hằng.

Nhật Bản: Yamashita, Shimizu, Takahashi, Kumagai, Kitagawa, Hasegawa, Nagano, Tanikawa, Hamano, Fujino, Ueki