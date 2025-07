Việt Nam vô địch giải bóng đá Công an, Cảnh sát Đông Nam Á 2025

Hà NộiCAND Việt Nam II hạ Campuchia 4-0 trong trận chung kết tối 15/7, vô địch giải bóng đá Công an, Cảnh sát Đông Nam Á Mở rộng 2025.

CAND Việt Nam II toàn thắng trên đường vào chung kết. Ở vòng bảng, họ thắng Singapore 3-0, Australia 10-3 và Timor Leste 3-0, để dẫn đầu bảng B. Đến bán kết, đội hạ Thái Lan 2-1. Trong khi đó, Campuchia cũng dẫn đầu bảng A với thành tích toàn thắng trước CAND Việt Nam I, Thái Lan và Lào. Sau đó, đội hòa Timor Leste 2-2 trong hai hiệp chính và thắng 11-10 ở loạt luân lưu bán kết.

Vào chung kết, CAND Việt Nam II dùng 9 cầu thủ chuyên nghiệp thuộc đội hạng Nhất PVF-CAND, gồm thủ môn Trương Thái Hiếu, hậu vệ Đào Văn Chưởng, Phùng Viết Trường, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Dũng, tiền vệ Ngô Đức Phú, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Như Tuấn, tiền đạo Trần Đức Nam. Hai vị trí còn lại là các cựu tuyển thủ Việt Nam - Mai Tiến Thành và Hoàng Đình Tùng. Băng ghế dự bị còn có Phí Minh Long, Nguyễn Ngọc Duy, Tẩy Văn Toàn, Trần Văn Hòa

Trần Đức Nam ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 giúp CAND Việt Nam II thắng Campuchia 4-0 ở chung kết giải bóng đá Công an, Cảnh sát Đông Nam Á Mở rộng 2025, tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội tối 15/7/2025. Ảnh: BTC

Đội Campuchia cũng dùng nhiều cầu thủ thuộc CLB Visakha đang thi đấu tại giải VĐQG. Ngoài ra, đội còn có tiền đạo người Nigeria Ekejiuba Valentine.

Diễn biến trên sân Hàng Đẫy nghiêng hẳn về chủ nhà. Ngay phút thứ 5, Nguyễn Như Tuấn đã mở tỷ số với pha đánh đầu cận thành. Đến phút 32, cầu thủ Campuchia chuyền lỗi ở giữa sân. Trần Đức Nam kiểm soát rồi thấy thủ môn đối phương dâng cao. Anh sút từ vòng tròn giữa sân nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 69, đội phản công nhanh với Đức Nam dẫn bóng rồi chuyền sang trái. Vũ Mạnh Duy khống chế một nhịp rồi bứt tốc vào vòng cấm, trước khi sút chân trái chéo góc ghi bàn. Đến phút 80, Ngô Đức Phú sút ở góc hẹp phải ấn định chiến thắng 4-0.

Vũ Mạnh Duy (trái) ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho CAND Việt Nam II trước Campuchia.

Chức vô địch giúp CAND Việt Nam II nhận 30.000 USD, tương đương 750 triệu đồng, tiền thưởng. Á quân Campuchia nhận 15.000 USD. Thái Lan và Timor Leste đứng thứ ba, mỗi đội nhận 5.000 USD. Lào nhận giải phong cách.

Tiền đạo CAND Việt Nam II Trần Đức Nam ẵm cú đúp danh hiệu cá nhân Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới (8 bàn). Thủ môn hay nhất thuộc về Nattawoot Saengdara của Thái Lan.

Giải năm nay do Bộ Công an chủ trì, với sự phối hợp của Cục Công tác chính trị (X03), Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam (VFF), Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB. Giải nằm trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Hiếu Lương