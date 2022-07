Việt Nam vào top điểm đến để du lịch khi nghỉ hưu

Việt Nam là nơi phù hợp cho người về hưu do có chi phí sinh hoạt rẻ và các trải nghiệm du lịch phong phú.

Việt Nam là một trong 8 quốc gia có mặt trong danh sách nơi phù hợp để du lịch khi nghỉ hưu, do Travel+Leisure lựa chọn. Theo tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ, một quốc gia phù hợp là có chi phí sinh hoạt thấp, cuộc sống thoải mái, bao gồm các yếu tố như thời tiết, vị trí địa lý, dịch vụ chăm sóc sức khỏe...

Chi phí sinh hoạt tại Việt Nam thấp hơn khoảng 49% nếu so với Mỹ, trong khi giá thuê nhà thấp hơn khoảng 75%. Tại TP HCM, nơi có cộng đồng người nước ngoài sống nhiều nhất tại Việt Nam theo International Living, chi phí sinh hoạt thấp hơn 62% so với New York. Ngoài ra, Việt Nam còn được coi là "đặc biệt phù hợp" với người nghỉ hưu ưa mạo hiểm, thích tắm biển. Phong cảnh, ẩm thực, lịch sử và văn hóa phong phú.

Du khách nước ngoài tại Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Tạp chí đánh giá việc xin visa du lịch ở Việt Nam không đơn giản như nhiều nước khác, song du khách nước ngoài có thể xin visa làm việc hoặc lưu trú dài hạn. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại Việt Nam có giá phải chăng, gồm cả hệ thống công và tư. Các bệnh viện quốc tế ở TP HCM có nhiều bệnh nhân là người nước ngoài và các nhân viên y tế có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Ngoài Việt Nam, danh sách chủ yếu là các quốc gia thuộc châu Mỹ Latin như Mexico, Ecuador, Costa Rica, Panama, Colombia. Ở châu Âu, hai quốc gia được chọn là Bồ Đào Nha, Montenegro. Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất.

Trung Nghĩa (Theo Travel+Leisure)