Việt Nam vận hành dự án điện khí LNG tỷ USD đầu tiên từ đầu 2026

Đồng NaiCụm dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD sẽ được vận hành thương mại từ 1/1/2026.

Sáng 14/12, hai nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 được khánh thành. Đây là cụm dự án điện khí sử dụng LNG nhập khẩu đầu tiên tại Việt Nam, do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói cụm nhà máy điện khí LNG đầu tiên được vận hành là "kiểu mẫu, mảnh ghép quan trọng, thể hiện tinh thần vượt nắng, thắng mưa" trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới.

Đây là dự án điện đầu tiên tại Việt Nam thu xếp thành công vốn vay quốc tế (hơn 1 tỷ USD) mà không cần bảo lãnh Chính phủ. Quá trình triển khai gặp nhiều thách thức do chưa có cơ chế đặc thù cho điện khí LNG, vướng mắc trong đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) và các cam kết môi trường.

Cụm dự án Nhơn Trạch 3 và 4 có tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, cung ứng hơn 9 tỷ kWh một năm (theo công suất thiết kế). Cả hai nhà máy là mắt xích quan trọng trong chuỗi LNG Thị Vải - Nhơn Trạch, bổ sung nguồn điện nền quan trọng cho khu vực phía nam.

Cụm nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4, tháng 12/2025. Ảnh: PVN

Ông Nguyễn Duy Giang, Phó tổng giám đốc PV Power, cho biết hiện hai nhà máy đã hoàn thành nghiệm thu, được cấp giấy phép để tham gia thị trường điện từ ngày 1/1/2026. Với tỷ lệ cam kết bao tiêu (Qc) 65% trong 10 năm và thời gian vận hành 6.000 giờ một năm, sản lượng huy động năm 2026 dự kiến đạt 6 tỷ kWh.

"Cam kết sản lượng bao tiêu tối thiểu với dự án điện khí là thách thức lớn vì giá khí LNG phụ thuộc vào thị trường quốc tế", ông Nguyễn Duy Giang chia sẻ.

Khi vận hành ổn định, cụm nhà máy đóng góp doanh thu khoảng 25.000 tỷ đồng và nộp ngân sách tỉnh Đồng Nai khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4, tháng 12/2025. Ảnh: PVN

Nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 sử dụng công nghệ turbin khí thế hệ mới, có hiệu suất chu trình hỗn hợp trên 64%. Công nghệ này đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt từ LNG sang đốt trộn 50% hydrogen, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.

Trong bối cảnh Việt Nam phát triển nhiều lĩnh vực công nghệ đột phá chiến lược như xây trung tâm dữ liệu lớn quốc gia, chuyển đổi xanh - số, công nghệ bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát triển hợp lý, đa dạng các loại hình năng lượng sạch. Ông nhắc lại thực tế những quốc gia phát triển nhanh, bền vững đều sở hữu hạ tầng năng lượng hiện đại, xanh nên "ngành điện phải đi trước một bước".

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam cần đầu tư mới gần 37.500 MW điện khí, trong đó 60% là điện khí LNG. Tuy nhiên, phần lớn dự án đang gặp khó trong đàm phán tỷ lệ bao tiêu sản lượng để nhà đầu tư đảm bảo dòng tiền, tính toán lượng và giá nhiên liệu trong dài hạn.

Để đạt mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, nhất là hoàn thiện chính sách cho vận hành nhà máy và chuỗi cung ứng cho điện khí LNG. Về phía doanh nghiệp, ông đề nghị lập kế hoạch, đàm phán sớm với các đối tác về nhập khẩu lượng khí LNG giao ngay để giảm rủi ro về giá, giúp hạ chi phí đầu vào, tăng hiệu quả dự án.

Anh Minh - Phước Tuấn