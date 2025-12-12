Việt Nam và Malaysia mong muốn Campuchia - Thái Lan kiềm chế

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với người đồng cấp Malaysia, bày tỏ mong muốn Campuchia và Thái Lan đối thoại để giải quyết diễn biến căng thẳng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 12/12 điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim để trao đổi về tình hình quan hệ song phương và một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây, theo Bộ Ngoại giao. Malaysia là nước chủ tịch ASEAN 2025.

Hai Thủ tướng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan gần đây, mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết hòa bình. Việt Nam và Malaysia thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN khác củng cố đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy đối thoại, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 12/12. Ảnh: TTXVN

Về quan hệ song phương, Việt Nam - Malaysia nhất trí sớm thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2026 - 2030 nhằm đề ra các định hướng cụ thể cho từng lĩnh vực trụ cột, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại gạo, biển và đại dương, trong đó ưu tiên hợp tác dầu khí giữa Tập đoàn dầu khí PetroVietnam và Tập đoàn Petronas của Malaysia, hợp tác đánh cá chung và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Vũ Hoàng