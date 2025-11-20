Việt Nam và Malaysia có thể phải đá luân lưu tranh vé Asian Cup

Một kịch bản hiếm thấy có thể xuất hiện ở trận sinh tử giữa Việt Nam và Malaysia tại lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Sau năm lượt ở bảng F, Malaysia dẫn đầu với 15 điểm, hiệu số +14 và ghi 15 bàn. Việt Nam được 12 điểm, hiệu số +6 và ghi 11 bàn. Hai đội tuyển sẽ chơi trận quyết định vào ngày 31/3/2026 trên đất Việt Nam. Lượt đi hồi tháng 6, Malaysia thắng 4-0 trên sân nhà Bukit Jalil.

Theo quy định, sau điểm số, các tiêu chí phân bậc vòng loại cuối lần lượt là hiệu số đối đầu, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT.

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Việt Nam thắng cách biệt bốn bàn, hai đội sẽ cân bằng mọi chỉ số về điểm, hiệu số đối đầu, hiệu số bàn thắng thua và số bàn thắng. Khi ấy, loạt luân lưu sẽ được áp dụng do Việt Nam gặp Malaysia là lượt trận cuối cùng.

Việc phải dùng đến loạt luân lưu để xác định thứ bậc là điều hiếm thấy trong bóng đá.

Trong trường hợp thắng Malaysia cách biệt năm bàn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chiếm được đầu bảng cùng tấm vé duy nhất của bảng đấu đến vòng chung kết Asian Cup 2027 - diễn ra ở Arab Saudi.

Bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Malaysia 5 5 0 0 15 1 +14 15 2 Việt Nam 5 4 0 1 11 5 +6 12 3 Lào 5 1 0 4 3 16 -13 3 4 Nepal 5 0 0 5 2 9 -7 0

Nắm lợi thế trong bảng đấu, nhưng thực tế Malaysia đang chịu áp lực từ án phạt nặng, liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị phạt tiền, trong khi nhóm cầu thủ vi phạm không được tham gia các hoạt động bóng đá chính thức một năm trên mọi cấp độ tính từ ngày 26/9/2025.

Nếu tiếp tục bị Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ, Malaysia sẽ đối mặt án phạt xử thua 0-3 ở các trận đấu có sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu (ở trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0). Khi ấy, Malaysia từ 15 giảm xuống còn 9 điểm và tụt xuống nhì bảng, còn Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 15 điểm và chắc chắn có vé dự Asian Cup 2027, bất chấp kết quả trận cuối cùng.

Tuy nhiên, "những chú hổ" thậm chí có thể đối mặt án phạt nặng hơn là bị loại khỏi vòng loại cuối. Ba đội ở bảng F sẽ không được tính kết quả các trận đối đầu Malaysia. Khi ấy, Việt Nam vẫn có 12 điểm để đứng đầu.

Asian Cup 2027 đã xác định được 20 đội tuyển tham dự. Ngoài chủ nhà Arab Saudi, 19 đội tuyển còn lại gồm Australia, Indonesia, Singapore (LĐBĐ Đông Nam Á), Iraq, Iran, Qatar, UAE, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Kuwait, Syria (Tây Á), Uzbekistan, Kyrgyzstan (Trung Á), Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên (Đông Á).

Bốn vé còn lại sẽ được xác định sau bốn cặp đấu sinh tử tại lượt cuối vòng loại cuối, gồm Tajikiistan – Philippines (bảng A), Lebanon – Yemen (B), Thái Lan – Turkmenistan (D) và Việt Nam – Malaysia (F).

Trung Thu