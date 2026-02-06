Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ với Campuchia, Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện với Campuchia và Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith chiều nay đồng chủ trì cuộc gặp giữa người đứng đầu 3 đảng Việt Nam - Campuchia - Lào. Cùng dự có Thủ tướng 3 nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ về tình hình Việt Nam và những kết quả của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia - Lào.

Từ trái qua, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Nhìn lại một năm qua, 3 lãnh đạo nhất trí cho rằng hợp tác 3 nước đã đạt được nhiều thành tựu tích cực, ngày càng củng cố và phát triển. Quan hệ chính trị - đối ngoại tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể cho hợp tác 3 nước. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục đóng vai trò trụ cột quan trọng, được triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chuyển biến tích cực, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 8,02%, Campuchia ước tính đạt 6,3%, Lào ước tính đạt 4,2%. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 3 nước được tăng cường.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, đánh giá các tác động đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những khó khăn kinh tế và các thách thức an ninh phi truyền thống, người đứng đầu 3 đảng thống nhất tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

Các lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các cơ chế 3 bên, giữ vững nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh mỗi nước, phối hợp tốt trong quản lý, bảo vệ biên giới 3 nước, đẩy mạnh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, các bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, tạo đột phá trong gắn kết chặt chẽ về kinh tế, cơ sở hạ tầng và tham gia các chuỗi cung ứng, trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau giữa 3 nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông - vận tải, logistics, năng lượng, viễn thông và du lịch, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Việt Nam - Campuchia - Lào sẽ triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời cải thiện các chính sách, tạo điều kiện cho phát triển thương mại, nhất là thương mại khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa 3 nước; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp 3 nước mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến, phát triển xanh, kinh tế số, du lịch và các lĩnh vực khác.

Người đứng đầu 3 đảng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh gắn kết giáo dục và đào tạo theo hướng lâu dài, coi giáo dục - đào tạo là cầu nối gắn kết thế hệ trẻ, vun đắp hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị bền chặt giữa thế hệ trẻ 2 nước, 3 nước; tạo điều kiện thuận lợi tối đa, bao gồm cả việc đổi mới chương trình học bổng chính phủ, cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên của 2 nước còn lại đến học tập tại nước mình.

Việt Nam - Campuchia - Lào sẽ tăng cường liên kết, mở rộng trao đổi, giao lưu giảng viên, sinh viên giữa các trường đại học hàng đầu 2 nước, 3 nước; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của mỗi nước.

Người đứng đầu 3 đảng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 3 nước.

Tại cuộc gặp, 3 bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Các lãnh đạo đã nhất trí tổ chức cuộc gặp giữa người đứng đầu 3 đảng lần thứ 5 tại Lào vào năm 2027.

Vũ Hoàng