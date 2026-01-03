Việt Nam ưu đãi thuế TTĐB, giá xe hybrid có thể giảm từ 2026

Các mẫu hybrid tự sạc (HEV) có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% năng lượng tổng được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt 30% từ 2026.

Nghị định 360/2025 của Chính phủ ban hành cuối tháng 12/2025 hướng dẫn hai cách xác định tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng của xe. Hai cách này đều so sánh tỷ lệ mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) theo chu trình kết hợp của xe HEV với mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) trung bình của ôtô động cơ đốt trong (ICE) sử dụng thuần xăng, cùng dung tích xi-lanh, gọi tắt là R.

Nếu tỷ lệ R không quá 70%, các mẫu HEV được áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 70% so với xe ICE cùng loại theo quy định của Chính phủ. Trước đây, ưu đãi tương tự chỉ dành cho xe hybrid sạc ngoài (PHEV).

Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm công bố mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) trung bình của ôtô động cơ đốt trong (ICE) sử dụng thuần xăng (gọi tắt là FCconv) để làm căn cứ đối chiếu, so sánh. Giá trị này công bố trước 31/3 hàng năm và lần đầu tiên là trước 31/1/2026.

Khách hàng tìm hiểu mẫu Yaris Cross hybrid tại một sự kiện ở Hà Nội, tháng 9/2025. Ảnh: TMV

Theo các chuyên gia trong ngành, về mặt lý thuyết, thuế TTĐB giảm sẽ giúp giá bán xe HEV dễ tiếp cận hơn. Bởi thuế TTĐB là một trong những thành tố cấu thành nên giá bán một mẫu xe trước khi đến tay người tiêu dùng. Hiện các dòng ICE loại 9 chỗ trở xuống có thuế TTĐB 35-150% tùy dung tích động cơ.

Mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) theo chu trình kết hợp của HEV so với mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) trung bình của ôtô động cơ đốt trong (ICE) sử dụng thuần xăng, cùng dung tích xi-lanh không quá 70% được cho là con số dễ đạt được với phần lớn xe HEV trên thị trường.

Ví dụ như trên mẫu HEV bán chạy nhất thị trường Việt - Toyota Innova Cross, mức tiêu hao nhiên liệu bản hybrid đường hỗn hợp là 4,92 lít/100 km, bản thuần xăng là 7,2 lít/100 km. Nếu giá trị FCconv của Bộ Xây dựng sắp công bố cho Innova Cross bản thuần xăng trùng với con số 7,2 lít/100 km như hiện nay, tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu (xăng) giữa bản hybrid và bản thường là 68,3%, đáp ứng yêu cầu không quá 70%, tức nằm trong diện được ưu đãi thuế.

Innova Cross bản thuần xăng lắp máy 2.0 và mức thuế TTĐB hiện là 40%. Với bản hybrid, thuế TTĐB giảm 30%, tức còn 28%.

Ưu đãi cho xe HEV có thể xem là động thái thúc đẩy tiêu dùng cho loại phương tiện kết hợp xăng và điện tại Việt Nam. So với loại PHEV, doanh số xe HEV lớn hơn nhiều và tăng liên tục ba năm gần đây.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số xe hybrid nói chung tính đến tháng 11 đạt 12.872 xe, tăng 55% so với cùng kỳ 2024. Trong số này, một lượng rất nhỏ thuộc phiên bản PHEV của Kia Sorento, còn lại đều là xe HEV. Doanh số này của xe HEV chiếm khoảng 2,4% toàn thị trường (522.143 xe). Còn so với quy mô bán hàng của xe thuần điện (147.450 xe), tiêu thụ xe hybrid còn khiêm tốn.

Trừ Sorento, tất cả các mẫu hybrid tại Việt Nam đều nhập khẩu. Honda là hãng đầu tiên lắp ráp xe hybrid (CR-V) tại nhà máy ở Phú Thọ. Dự kiến trong tháng 1, dòng Honda CR-V hybrid sẽ ra mắt thị trường.

Toyota cũng đánh tiếng xây dựng dây chuyền lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam. Tuy nhiên chưa rõ thời điểm cụ thể cũng như mẫu xe nào xuất xưởng đầu tiên. Hãng nói sẽ đầu tư 360 triệu USD cho dây chuyền này, đặt tại Phú Thọ. Một nguồn tin của VnExpress cho biết, dây chuyền lắp xe Toyota hybrid sớm nhất phải đến 2027.

Thành Nhạn