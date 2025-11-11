Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định Việt Nam ủng hộ cấm thử vũ khí hạt nhân, chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Phát biểu tại phiên họp lần thứ 65 của Ủy ban trù bị Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện (CTBTO), diễn ra ngày 10-12/11 tại Vienna, Áo, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna, khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Ông nhấn mạnh CTBT là một trong những trụ cột của hệ thống giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân toàn cầu, nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ các quốc gia sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đi đôi với bảo đảm an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), theo TTXVN.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu tại phiên họp lần thứ 65 của Ủy ban trù bị Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện. Ảnh: NVCC

Đại sứ cho biết Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT RevCon 2026) tại New York và sẽ thúc đẩy cân bằng, xây dựng đồng thuận và gắn kết tiến trình của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân với các cơ chế bổ trợ như Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện.

Nhắc tới chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 của ông Robert Floyd, Tổng Thư ký điều hành CTBTO, dự Hội thảo khu vực Đông Á về Trung tâm Dữ liệu quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Đại sứ cho rằng hoạt động này đã góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật cho Việt Nam và thúc đẩy hợp tác khu vực về kiểm tra, giám sát.

Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp, Tổng Thư ký điều hành CTBTO Floyd đánh giá cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn khiến việc duy trì cam kết ngăn chặn mọi vụ thử hạt nhân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ông cảnh báo việc cắt giảm hoặc trì hoãn đầu tư có thể làm suy yếu hoạt động của Mạng lưới Giám sát quốc tế (IMS), cấu phần giúp phát hiện các vụ thử hạt nhân trên toàn cầu. Điều này gây ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu và khả năng ứng phó trong tương lai.

Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 1996, nhằm chấm dứt hoàn toàn mọi vụ nổ thử vũ khí hạt nhân ở bất kỳ môi trường nào. Đến nay, hơn 180 quốc gia đã ký và 178 quốc gia phê chuẩn hiệp ước. Việt Nam phê chuẩn Hiệp ước này năm 2006, thể hiện cam kết nhất quán đối với mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình.

Trọng Đạt