Việt Nam ứng dụng AI phát hiện sớm bệnh lao

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được gắn vào các máy Xquang, hỗ trợ bác sĩ tìm ra những bệnh nhân nghi mắc lao dựa trên các tổn thương, từ đó đưa chỉ định xét nghiệm tìm vi khuẩn lao chính xác hơn.

Thông tin được PGS.TS.Nguyễn Bình Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết tại Hội nghị khoa học Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong quản lý bệnh phổi và kiểm soát lao, ngày 24/5, tại Hà Nội.

"Nhờ AI, hiệu quả phát hiện bệnh lao đã tăng gấp đôi so với trước", PGS Hòa nói, thêm rằng theo thống kê, tỷ lệ phát hiện bệnh lao ở những cơ sở y tế triển khai AI cao gấp đôi so với các cơ sở không triển khai. So sánh thời điểm trước và sau triển khai AI ở một cơ sở y tế, số ca phát hiện bệnh lao cũng tăng rõ rệt.

Việt Nam hiện nặng gánh bệnh lao khi ghi nhận hơn 106.000 ca mắc lao năm 2023, 11.000 người tử vong do bệnh này, nhiều gấp đôi so với số tử vong do tai nạn giao thông. Số bệnh nhân lao đang tăng mỗi năm, cụ thể số ca ghi nhận năm 2023 tăng 2,2% so với năm 2022 và tăng 34% so với 2021 - năm chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Song, số ca được ghi nhận chỉ chiếm khoảng 60% thực tế, tức là còn khoảng 40% người mắc bệnh chưa được phát hiện trong cộng đồng.

TS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biể tại hội nghị. Ảnh: T. Khánh

TS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia, cho biết Việt Nam đặt mục tiêu năm 2035 chấm dứt bệnh lao. Để đạt được mục tiêu này, Chương trình Chống lao quốc gia đề xuất bao phủ y tế toàn dân, tăng cường vai trò hệ thống y tế cơ sở, bảo hiểm y tế và bảo trợ xã hội. Đồng thời, mở rộng áp dụng công cụ chẩn đoán mới, thuốc mới, vaccine mới, các tiếp cận hay can thiệp mới nhằm phát hiện và điều trị lao sớm để cắt đứt nguồn lây hay nguy cơ nhiễm tiến triển thành bệnh lao.

Ở các cơ sở y tế tuyến huyện, vùng sâu vùng xa, nơi còn thiếu các bác sĩ chuyên khoa lao, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ phát huy hiệu quả trong phát hiện sớm bệnh lao tại cộng đồng. Hiện nay, nhu cầu có hệ thống trí tuệ nhân tạo trong phát hiện bệnh lao rất lớn, tuy nhiên nguồn kinh phí cho lắp đặt hệ thống này còn hạn chế.

"Khi Việt Nam triển khai trên diện rộng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong phát hiện sớm bệnh lao sẽ góp phần nâng chấm dứt bệnh lao và nâng cao sức khỏe nhân dân", PGS Hòa nói.

Tại hội nghị, ngoài vấn đề lao phổi, các báo cáo viên quốc tế và trong nước cũng báo cáo và thảo luận về các chuyên đề chính như ghép phổi, hô hấp, ung thư phổi và nấm phổi. Đây là dịp các chuyên gia trong và ngoài nước cập nhật các kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm nhằm điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Lê Nga