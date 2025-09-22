Việt Nam trước cơ hội lật đổ Trung Quốc ở giải cờ tướng thế giới

Trung QuốcLại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo ra quân tại giải cờ tướng thế giới 2025 hôm nay, với hy vọng chấm dứt thế độc tôn của chủ nhà

Giải diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam được quan tâm hơn cả, với 51 kỳ thủ. Tại nội dung này, đại diện của Trung Quốc đã vô địch cả 18 kỳ trước đây.

Lại Lý Huynh (trái) ở lượt đi chung kết gặp Nguyễn Thành Bảo, nội dung cờ tiêu chuẩn nam giải vô địch quốc gia tại khách sạn Đệ Nhất, quận Tân Bình, TP HCM tối 23/4/2025. Ảnh: Thăng Long Kỳ Đạo

Điểm khác năm nay là Trung Quốc không có "kỳ vương" nào góp mặt, tức là các đại diện của họ đều chưa vô địch cá nhân quốc gia. Những cao thủ như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm hay Uông Dương đã bị cấm thi đấu trọn đời vì mua bán độ. Hai kỳ thủ chủ nhà tranh tài lần này là Mạnh Phồn Duệ (17 tuổi) và Doãn Thăng (20 tuổi) đều là thần đồng, nhưng chưa thể sánh với các kỳ vương.

Vì thế, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để lật đổ Trung Quốc tại giải. Đó là chưa kể Macau cũng không có kỳ thủ số một Tào Nham Lỗi.

Nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam diễn ra 9 vòng đấu, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Hai kỳ thủ điểm cao nhất sau 8 vòng sẽ vào chơi trận chung kết. Những kỳ thủ còn lại sẽ tiếp tục đánh vòng 9 để xác định vị trí. Trận chung kết kỳ gần nhất, năm 2023 tại Mỹ, diễn ra giữa Lại Lý Huynh và Mạnh Thần. Lý Huynh chiếm ưu thế thắng ở tàn cuộc, nhưng bị cầm hòa, sau đó thua ở tie-break cờ nhanh.

Ở mỗi ván, kỳ thủ có 90 phút, thêm 30 giây sau từng nước đi, hết thời gian là thua. Mỗi ván thắng được hai điểm, hòa một điểm, thua không có điểm. Nếu nhiều kỳ thủ bằng điểm, chỉ số phụ lần lượt là: tổng điểm đối thủ, đối đầu, số ván thắng, số ván thắng quân đen, số ván cầm quân đen, số điểm gặp đối thủ mạnh nhất, số lỗi kỹ thuật và cuối cùng là vị trí ở vòng trước đó.

Hôm nay 22/9, giải diễn ra hai ván, bắt đầu lúc 12h và 18h, giờ Hà Nội. Ở ván một, Thành Bảo cầm quân đen gặp Shoshi Kazuharu (Nhật Bản). Lý Huynh cũng cầm quân đen trước Ryan Haris (Malaysia).

Kết quả cá nhân cờ tướng của hai kỳ thủ từ mỗi quốc gia cũng sẽ được xác định để trao giải đồng đội. Đội nào có tổng thứ bậc hai kỳ thủ thấp nhất sẽ vô địch.

Ngoài ra, giải cũng có nội dung dành cho nữ, với hai đại diện Việt Nam là Kiều Bích Thủy và Đàm Thị Thùy Dung. Giải U12, U16 nam nữ thế giới cũng sẽ diễn ra cùng thời điểm.

Xuân Bình