Việt Nam trở thành quốc gia thiết lập quan hệ với tất cả nước thành viên LHQ

Việt Nam thiết lập quan hệ với đảo quốc Nam Thái Bình Dương Tuvalu, trở thành quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại trụ sở phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York chiều 24/9, theo Bộ Ngoại giao.

Với việc ký thông cáo chung này, Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả nước thành viên LHQ. Hiện tổ chức này có 193 thành viên.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa trao thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày 24/9. Ảnh: BNG

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Panapa đã trao đổi về những định hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. Hai bên khẳng định việc ký kết thông cáo chung hôm nay là dấu mốc lịch sử, đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trong những lĩnh vực có tiềm năng như kinh tế biển, du lịch, giáo dục. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ tại các tại diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên.

Tuvalu là đảo quốc nhỏ ở phía Nam Thái Bình Dương, theo chế độ quân chủ lập hiến và dân chủ nghị viện, theo đó Vua Anh là người đứng đầu nhà nước, đại diện bởi toàn quyền, thủ tướng là người đứng đầu chính phủ.

Tuvalu là nền kinh tế nhỏ, các hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào đánh bắt cá và trồng cây lương thực. Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tuvalua có quan hệ ngoại giao với 123 quốc gia, trong đó có 6 nước ASEAN.

Ngọc Ánh