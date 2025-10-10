Việt Nam - Triều Tiên ký 5 văn kiện hợp tác

Việt Nam, Triều Tiên ký các văn kiện hợp tác trong những lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, y tế, thông tấn và thương mại.

Lễ ký diễn ra chiều 10/10 tại thủ đô Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo TTXVN.

Các văn kiện gồm Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Triều Tiên về hợp tác quốc phòng, Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, Bản ghi nhớ hợp tác về y tế và khoa học y học giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Triều Tiên, Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Triều Tiên.

Lễ ký Ý định thư hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra ngày 9-11/10, vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025.

Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un sáng 9/10, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế, kinh tế đối ngoại, thông tin về chính sách quản lý kinh tế, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng những chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước.

Lễ ký Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Triều Tiên về hợp tác quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp.

Triều Tiên từng hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960-1970. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc, đạt được một số thành quả. Hai bên đã ký một số hiệp định hợp tác song phương trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, vận tải hàng không dân dụng, tương trợ tư pháp, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, duy trì một số cơ chế đối thoại, hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của mỗi nước cũng như quy định quốc tế.

