Việt Nam trao trả hài cốt quân nhân cho Mỹ

Hà NộiSáng 13/12, Việt Nam bàn giao cho Mỹ hòm đựng hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, được tìm thấy tại tỉnh Lào Cai.

Lễ trao trả diễn ra tại sân bay Gia Lâm. Phía Việt Nam cho biết mẫu hài cốt được các chuyên gia pháp y của hai nước giám định ngày 5/12. Kết quả sơ bộ cho thấy hài cốt có thể liên quan đến quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Mẫu hài cốt sẽ được chuyển tới phòng thí nghiệm pháp y tại Hawaii để tiếp tục phân tích, xác định danh tính.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper, thay mặt Chính phủ Mỹ, cảm ơn Chính phủ Việt Nam vì cam kết mạnh mẽ và bền bỉ đối với nỗ lực mang tính nhân đạo này; đồng thời nhấn mạnh đây là minh chứng cho tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước.

Các sĩ quan Quân đội Mỹ làm thủ tục nhận bàn giao hài cốt từ phía Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Giám đốc Cơ quan Kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Kelly McKeague đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và năng lực của Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích. Ông cho biết phía Mỹ ghi nhận khả năng triển khai các hoạt động tìm kiếm đơn phương của Việt Nam tại những địa bàn khó khăn, hiểm trở.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, khẳng định ngay từ những ngày đầu, Việt Nam đã hợp tác đầy đủ trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trên tinh thần nhân đạo. Dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm, ông nhấn mạnh Việt Nam không lựa chọn quá khứ, nhưng có thể lựa chọn cách nhìn về quá khứ, từ đó lựa chọn tương lai.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, với thiện chí và nỗ lực chung, hai bên sẽ tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh và mở rộng quan hệ hợp tác, qua đó góp phần hàn gắn những vết thương để lại sau chiến tranh. Ông tái khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích.

Tướng Chiến đồng thời đề nghị Mỹ tăng cường nguồn lực và mở rộng hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân chiến tranh, cũng như tìm kiếm, quy tập và nâng cao năng lực giám định hài cốt bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Giang Huy

Hợp tác nhân đạo trong tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam được hai nước triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973. Đến nay, hoạt động này đã giúp Mỹ nhận dạng và trao trả 740 hài cốt cho các gia đình.

Giang Huy - Sơn Hà