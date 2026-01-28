Việt Nam tổ chức Hội nghị quyền Anh quốc tế

TP HCMThe Grand Ho Tram (TP HCM) được Liên đoàn quyền Anh quốc tế IBF tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 41 quy tụ hàng trăm quan chức và các võ sĩ lừng danh thế giới.

Hội nghị diễn ra từ ngày 24 - 28/5 với sự tham dự của 400 thành viên từ 60 quốc gia có nền quyền Anh phát triển thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 43 năm, hội nghị được tổ chức tại một nước Đông Nam Á mà Việt Nam là điểm đến.

Ông Daryl Peoples, chủ tịch Liên đoàn quyền Anh quốc tế IBF chia sẻ về việc chọn Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 41 tại The Grand Ho Tram (TP HCM), chiều 27/1. Ảnh: Đông Huyền

Chia sẻ với VnExpress chiều 27/1, ông Daryl Peoples, chủ tịch IBF cho biết, việc lựa chọn Việt Nam thay vì các nước quyền Anh phát triển như Philippines hay Thái Lan nhằm khởi nguồn và thúc đẩy quyền Anh Việt Nam vươn tầm hơn nữa.

"Tôi đã đến The Grand Ho Tram nhiều lần và rất ấn tượng với ấn tượng với cơ sở vật chất và cách tổ chức các trận đấu chuyên nghiệp, quy mô quốc tế. Đây là điểm đến lý tưởng cho tổ chức quyền Anh các nước và các võ sĩ huyền thoại", ông nói. "Võ sĩ Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ minh chứng qua những thành tích khu vực và quốc tế. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng này và sẽ chung tay để giúp các bạn phát triển hơn nữa, tìm ra những nhà vô địch trong tương lai".

Người đứng đầu tổ chức IBF khẳng định, sẽ mang đến hội nghị nhiều tay đấm huyền thoại để truyền cảm hứng cho các võ sĩ và người hâm mộ Việt Nam. Đồng thời cho biết, thông qua hội nghị sẽ giúp đỡ Việt Nam mọi mặt, đặc biệt là công tác chuyên môn. "Hội nghị sẽ có nhiều chủ đề quan trọng để thảo luận, trong đó chúng tôi chú trọng đến công tác trọng tài, giám định viên, kiến thức y tế, an toàn tổ chức, các quyết sách về luật thi đấu, bảng xếp hạng và định hướng phát triển quyền anh chuyên nghiệp toàn cầu", ông Daryl Peoples nói.

Quyền Anh Việt Nam có những võ sĩ hàng đầu như Trương Đình Hoàng, Trần Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Nhi, Đinh Hồng Quân, Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Văn Hải... Tại SEA Games 33 vừa qua, các võ sĩ Việt Nam gây tiếng vang khi giành một HC vàng và 5 HC bạc. Ông Daryl Peoples cho rằng, Việt Nam có lợi thế phát triển quyền Anh nhưng lại thiếu các huấn luyện viên chuyên môn.

"Việt Nam có nhiều CLB quyền Anh, nhiều phòng gym có trang thiết bị tốt đều với nhiều người luyện tập quyền Anh. Tuy nhiên các bạn thiếu các HLV đẳng cấp. Hầu hết HLV quyền Anh Việt Nam đều nghiệp dư nên chưa thể có những võ sĩ trình độ cao. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các HLV Việt Nam tiếp cận các giáo án khoa học. Các HLV của các nhà vô địch IBF sẽ hướng dẫn trực tiếp 1-1 để nâng cao năng lực huấn luyện cho HLV Việt Nam", chủ tịch IBF cho biết.

Võ sĩ quyền Anh Trần Văn Thảo giành chiến thắng trong một trận đấu được tổ chức tại The Grand Ho Tram năm 2025. Ảnh: NVCC

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, hội nghị còn được kỳ vọng mang lại nhiều giá trị kinh tế, văn hóa cho Việt Nam.Theo ông Lim Song, chủ tịch Tổ chức quyền Anh Việt Nam, sự kiện có thể truyền cảm hứng cho một thế hệ võ sĩ, nhà quảng bá mới. "Hội nghị còn là cầu nối về mặt văn hóa và kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là tận dụng sự kiện này để thúc đẩy ngành thể thao và du lịch Việt Nam, đưa nó trở thành một điểm nhấn trên bản đồ quyền Anh thế giới", ông Lim nói.

Đức Đồng