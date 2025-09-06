Việt Nam tổ chức giải billiards 10 bi nam vô địch thế giới 2025

TP HCMGiải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 do Việt Nam đăng cai quy tụ hàng loạt cơ thủ hàng đầu thế giới với tổng qũy thưởng gần 7 tỷ đồng.

Predator WPA men’s 10-ball World Championship 2025 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM từ 17 đến 28/9. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đăng cai một giải vô địch thế giới billiards pool. Trở thành quốc gia thứ ba có vinh dự đăng cai giải vô địch thế giới 10 bi, sau Philippines và Mỹ - hai cường quốc của billiards pool thế giới.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng sẽ tranh tài với các cơ thủ hàng đầu thế giới tại giải 10 bi nam 2025 do Việt Nam đăng cai. Ảnh: Matchroom

Giải quy tụ 96 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như đương kim vô địch Carlo Biado, Fedor Gorst, Joshua Filler, Shane Van Boening, Eklent Kaci, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung... Việt Nam có hai cơ thủ góp mặt tại vòng chung kết là Dương Quốc Hoàng và Phạm Phương Nam. Ngoài ra, các cơ thủ Việt Nam khác vẫn có cơ hội góp mặt thông qua vòng khởi động.

Ở giai đoạn một, giải đấu áp dụng thể thức loại kép (2 mạng), với 96 cơ thủ sẽ thi đấu theo nhánh thắng – nhánh thua để tìm ra 32 cơ thủ xuất sắc. Từ vòng Last 32, các cơ thủ sẽ thi đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Bên cạnh giải 10 bi nam, giải nữ quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-ball Open và giải đôi nam nữ quốc tế Box Billiards Mixed Doubles Open cũng diễn ra trong dịp này.

Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam sẽ nhận 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), Á quân - 40.000 USD, và hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD.

Cả ba giải được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức.

Thanh Nhàn