Việt Nam tổ chức '65 ngày ủng hộ Cuba'

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.

Chương trình diễn ra trong 65 ngày, từ 13/8 đến 16/10, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các hoạt động hợp tác phát triển bền vững, giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và cấm vận.

Theo Trung ương Hội, hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo, thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với Cuba; đồng thời tri ân những nghĩa cử mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn.

Trong thời gian diễn ra chương trình, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ qua nhiều hình thức: quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại cơ quan, tổ chức, trường học, cộng đồng dân cư; vận động đóng góp từ doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Tiếp nhận ủng hộ qua các kênh trực tiếp tại cơ quan Trung ương Hội, chuyển khoản bằng mã QR, thùng quyên góp nơi công cộng, ứng dụng di động, hoặc trên cổng thông tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngoài ra, các trường học sẽ tổ chức phong trào thi đua như viết thư, quyên góp "kế hoạch nhỏ" gửi tặng thiếu nhi Cuba. Trung ương Hội khẳng định mọi đóng góp sẽ được quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba trong năm 2025.

Lễ phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, ngày 13/8. Ảnh: VGP

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập ngày 2/12/1960, khi Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây Bán Cầu chính thức đặt quan hệ với Việt Nam. Trong 65 năm qua, hai nước luôn kề vai sát cánh, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Mối quan hệ đặc biệt này được vun đắp dựa trên nền tảng của tình đoàn kết, hợp tác toàn diện và sự tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đây không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn hỗ trợ thiết thực cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi bên.

Một trong những dấu ấn trong quan hệ hai nước là chuyến thăm của cố Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng Quảng Trị vào giữa tháng 9/1973. Tại Cao điểm 241, giữa khói bom, ông đã tuyên bố: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Lời nói ấy đã trở thành nguồn cổ vũ tinh thần cho quân và dân Việt Nam lúc bấy giờ.

Để kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh đạo hai nước đã nhất trí chọn năm 2025 là "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba" - thể hiện mong muốn đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, hướng đến sự hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn nữa trong tương lai.

Nguyên Phong