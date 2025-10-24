Việt Nam tiên phong ứng dụng AI trong y tế

Việt Nam tham gia mạng lưới quản lý toàn cầu về AI y tế nhằm nghiên cứu, thử nghiệm, tích hợp vào giải pháp phục vụ quản lý, điều hành, chăm sóc và phòng bệnh.

Chuyển đổi số và làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) y tế là định hướng chiến lược quốc gia. "Hợp tác này đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong định hình khung quản trị AI y tế toàn cầu", Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà, nói tại lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Thông tin y tế quốc gia (Bộ Y tế) với Tổ chức HealthAI về việc tham gia Mạng lưới quản lý toàn cầu, ngày 24/10 tại Hà Nội.

HealthAI là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Tổ chức hoạt động như một đối tác triển khai cho các chính phủ và tổ chức đa phương nhằm tăng cường năng lực quản lý các giải pháp AI y tế. Hiện nay, tham gia mạng lưới này có các quốc gia tiên phong như Anh, Singapore, Ấn Độ và nay là Việt Nam.

Thứ trưởng Hà đánh giá cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực y tế - nơi công nghệ có thể hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, quản lý dữ liệu, nâng cao năng suất và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Việt Nam có lợi thế ứng dụng AI trong y tế với 3 điểm mạnh gồm đội ngũ triển khai các sản phẩm ứng dụng mạnh, dữ liệu y tế sẵn sàng và nhu cầu thực tế lớn.

Với lĩnh vực y tế, toàn bộ tri thức của nhân loại, thầy thuốc và y bác sĩ tích lũy nhiều năm, nay được tổng hợp lại thông qua dữ liệu lớn. Các dữ liệu này được phân tích dựa trên thuật toán, công nghệ máy tính, tạo ra công cụ hỗ trợ y bác sĩ chăm sóc sức khỏe người bệnh tốt hơn.

Thực tế, nhiều bệnh viện đã triển khai AI trong khám chữa bệnh, trở thành trợ thủ đắc lực của các bác sĩ. Như bệnh viện Chợ Rẫy, K, Bạch Mai... đưa AI, robot vào chữa ung thư; Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM ứng dụng AI trong siêu âm tim nhằm hỗ trợ chẩn đoán chính xác, tối ưu điều trị suy tim.

Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà. Ảnh: Trần Minh

Ông Đỗ Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế quốc gia, cho hay Trung tâm sẽ phát triển xây dựng hệ thống AI phù hợp với y tế Việt Nam, triển khai thí điểm 12-18 tháng tại một số bệnh viện và tuyến cơ sở.

Còn TS Ricardo Baptista Leite, Tổng giám đốc HealthAI, chia sẻ việc hợp tác này thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tham gia hợp tác nghiên cứu - thử nghiệm - tích hợp các giải pháp AI phục vụ quản lý, điều hành, chăm sóc và phòng bệnh. Mô hình hợp tác công - tư này góp phần xây dựng hệ sinh thái AI y tế chuẩn mực toàn cầu, tạo cơ hội cho sản phẩm "Made in Vietnam" tiếp cận thị trường quốc tế.

Lê Nga